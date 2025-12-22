張文攻擊案效應！劉世芳承諾明年出新版小橘書 增重大暴力危害事件指引

記者盧素梅／台北報導

捷運台北車站跟中山站19日爆發張文隨機攻擊案，造成凶嫌張文與另外3位民眾死亡，震驚台灣社會，讓國防部出版的《台灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）再度掀起關注。對此，立法院內政委員會今（22）日在質詢時，朝野立委紛紛關注小橘書內容精進，應放入將恐攻、重大暴力危害事件的因應指引放進內文。內政部長劉世芳允諾，下次更新版時會放進去，明年會再出新版小橘書。

立法院內政委員會今日邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢時詢問，小橘書有沒有教民眾對這樣重大危害生命事件時，該如何因應？因為目前只看到內容是教民眾自救，如止血、使用AED等。劉世芳坦言，寫得較無那麼明確，但在第12頁教學自救與互救部分，有提到毒化物質災害部分。

蘇巧慧追問，如何定義此次重大治安事件，會定義為恐怖攻擊嗎？警政署長張榮興表示，還是有一段距離，這是隨機的襲擊事件。至於是否會定義為暴力重大人為維安事件？張榮興說，應該會。



蘇巧慧直指，台灣恐怖主義風險指數很低，在全球163個國家中排名100，屬於恐怖攻擊很低的國家，希望未來精進小橘書時，能把重大暴力危害事件放入，包括重要的「跑躲說指引」，讓更多人知道。對此，劉世芳允諾，下次更新版時會放到裡面去。



國民黨立委張智倫質詢時也指出，在「小橘書」裡面沒有特別強調國內傷人、恐怖攻擊事件，他建議「小橘書」內容應該要增進。劉世芳回應，「委員如果支持小橘書，明年會再出新版」。

關於目前「小橘書」發放進度，內政部21日表示，截至12月19日止，全台完成發送已達69.78%。全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至12月19日止全台已發出680萬2,556份，前3梯次已發放86.32%，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，而台中市、彰化縣及屏東縣為第4梯次，將在24日開始陸續發放。

