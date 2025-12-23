張文攻擊案曝警力漏洞！議員揭1小時空窗期 捷警：人力真的有限

1219北捷隨機攻擊事件，張文在下午5點23分開始犯案，但當下站內其實沒有捷運警察巡邏！台北市議員游淑慧曝光當天捷運警察隊的勤務安排，指出當天下午5點到6點為勤務空窗期。對此，捷運警察隊坦承，現有的人力真的有限。

案發當天，張文進到捷運台北車站，脫下連身雨衣，隨即開始丟擲煙霧彈，展開攻擊行動；沿路丟擲17顆煙霧彈後，立刻變裝逃逸，整個過程中，卻不見任何捷運警察趕到。原來張文犯案當下，竟沒有任何捷警在車站內。

張文當天攻擊時序圖。圖／台視新聞

游淑慧曝光當天捷運警察隊的勤務安排，「當下的站體裡面，一個捷運警察都沒有，下午三點到五點有一班，然後下一班就直接跳到六點，出現一個小時的這個空窗期喔」。

對此，捷運警察隊隊長廖洛育坦言，「警力確實是有限，我們無法預判案件會發生在何時何地，只能以交錯編排勤務方式」。

捷運警察隊隊長廖洛育。圖／台視新聞

不只尖鋒時段警力短缺，北車轄區更有捷運警察、鐵路警察以及台北市中正一分局三個執法單位，但北市警用的無線電，和捷運警察用的捷運公司無線電規格卻不同，是否因此釀成通報延誤也被質疑。

廖洛育指出，警察局使用無線電屬於美規，捷運公司無線電屬於歐規，整合上確實有一定困難，但此案件發生時，本隊包含警察局、轄區分局、捷運公司都有同步在第一時間接到通報，通報聯繫上是沒有問題的。

全盤檢討過程疏漏，有北市議員建議全面採取智慧化監控系統，盼用最新科技彌補警力不足問題，但或許能治標，如何治本，還是得盡快找出解方。

台北／蔡昀彤、蕭睿陞 責任編輯／陳俊宇

