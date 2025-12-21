張文攻擊當下急逃命！ 甜甜圈店員「一把推」救客人

誠品南西旁邊一間甜甜圈店，店員直擊張文拿刀，直接先把顧客推進店裡。（圖／東森新聞）





張文隨機攻擊案當下，許多逛街民眾倉皇逃命，中山站周遭不少店家也協助大家避難。誠品南西旁邊一間甜甜圈店，店員直擊張文拿刀，直接先把顧客推進店裡，再緊急關店。還有一間鑽戒店，《EBC東森新聞》獨家取得當時監視器畫面，好幾位民眾倉皇逃命，衝進店裡避難。

甜甜圈店外一陣騷動，大批民眾往前狂奔，下一秒店員跟著人群衝過來，不管三七二十一一把推，直接肉身把消費者推進店裡。

店員透露，當下看到張文拿刀在砍人，而他們距離非常相近，當時有一名顧客剛買完甜甜圈，就站在這裡等，不過因為一片混亂，所以店員立刻把他推進去。

事發當下，店員機警意識到不對勁，自己一邊逃命，也先讓顧客躲進店裡，再立刻關店，把可能受到的傷害降到最低。

甜甜圈店店員黃先生：「基本上跟他（張文）在5步、10步之內，我那個時候人在路口的花店，大家就開始逃，說有人拿刀。太危急，我沒有辦法去跟他解釋說那邊怎麼了，所以我就說你進去，我就把他往那邊推，他也說好。裡面至少有3個男生，我們還有熱油鐵器，比在這邊（外面）安全。」

除了甜甜圈店，另一間鑽戒店，《EBC東森新聞》獨家取得民眾倉皇逃命畫面。監視器拍下，先是幾名警員在人行道上狂奔，接著有3位逛街民眾慌張直接衝進店裡，一路奔逃跑到最裡面，店員也跟著出去趕緊把鐵門拉下。

鑽戒店老闆娘林小姐：「他們就是很…從裡面衝到我這裡欸，然後我問他們（顧客）說怎麼了，他們說不知道不知道，全部都嚇歪了，不到一秒這樣衝到裡面來欸，我那個門是很重的，直接推進來。」

老闆娘回想起當下仍餘悸猶存，更多的是害怕，隨機攻擊案當下一陣混亂，沒有人曉得到底發生什麼事，中山站周邊許多店家沒多想，先協助民眾避難，能保護一個是一個，盡力避免傷害擴大。

