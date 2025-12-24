張文攻擊高度重疊《蝙蝠俠 黑暗時刻》 是單點攻擊還是比鄭捷更複雜的行動者網絡？

張文的攻擊概念，從「行動者網絡」解讀，其實和電影《蝙蝠俠 黑暗時刻》高度重疊，他是比鄭捷更複雜的行動網路者，也是台灣社會遇到的第一起行動網路者恐攻。（圖片來源／翻攝自youtube）

張文在19日、一個周五的傍晚、大家準備度周末放鬆的時候，對台北市發動了攻擊，縱火、佯攻，煙霧彈、汽油彈、變裝、移動，成了他的武器，「混亂」、「措手不及」、「恐慌」是他認為的戰績，張文的犯罪細節，許多網紅已經講的好像自己在現場一樣，但資訊絕對不會比警方掌握的多，要讓社會面對下一次突發，可從系統化的架構拆解。

廣告 廣告

有人說張文模仿鄭捷，但若用鄭捷的方法論去看張文是無效的，鄭捷屬於點對點的攻擊，手邊有武器拿起來防禦、不要低頭看手機，發現他，就能提高防衛成功率，後來在台中捷運也發生一起車廂內攻擊，這次人們的反應就有效了，「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」長髮哥出面，最後制伏歹徒。

張文的網路攻擊方法不同，他在竄逃的時候，因為變裝，因此就算「你視線離開手機而抬頭看」可能不會發現他。

張文和鄭捷不同，他不是隨機殺人、單點攻擊

北市警察局表示，張文刻意規避偵查且具高度預謀性，5次變裝並採步行、機車、YouBike等3種交通方式，大幅增加偵辦難度。

張文在公園路租屋處縱火、林森北路119巷縱火、長安東路1段後方縱火、台北車M7出口遭丟擲煙霧彈，變裝、逃竄、殺人。他的攻擊模式，攻擊概念，和電影《蝙蝠俠 黑暗時刻》高度重合，多點城市恐攻、快閃行動、佯攻策略、煙霧掩護、精密跳點，隨機用刀殺人只是張文的其中一個手段，他原本還要隨機丟汽油彈，正如裡面反派小丑所言「everything becomes chaos」。

張文本質上是一個網絡型縱火者（fire network actor），或稱行動者網絡理論（Actor–network theory），Bruno Latour、Michel Callon 與 John Law 等學者在 1980 年代所提出，張文不是用個案來看，而是用一個系統來解讀他。不在個人因情緒失控攻擊，而在於他成功把「人、物、空間、制度與認知」串成一個可運作的街頭暴力網絡。

他是一個行動者網絡者，和《黑暗時刻》概念一致

行動者網絡理論也常被用來拆解恐怖攻擊網絡，裡面有一個環節相當重要，即社會並非一個既定的框架，而是一個不斷被編織出來的「網絡」。網絡的形成過程稱為「轉譯」。

攻擊的發生是一個不斷將不同利益、意識形態與物質資源「轉譯」並穩定下來的過程： 異質網絡： 恐怖攻擊需要資金、軍事訓練、虛擬空間中的激化資訊，以及具體的地理環境（如倫敦爆炸案或 9/11 攻擊）共同組網。黑箱化（Blackboxing）： 當所有行動者（人與物）被成功整合，且攻擊計劃趨於穩定時，網絡就形成了一個「黑箱」。事後調查的目的往往是為了拆解這個黑箱，揭露背後人與非人行動者的運作軌跡。

簡單的假設張文的「轉譯」，第一階段是問題化（Problematisation），張文隱性設定的問題「如何在不被即時辨識為威脅的情況下，完成多點破壞？」第二階段是利益鎖定（Interessement）他不是命令他人，而是設計情境，讓他者自動對齊。對非人行動者的鎖定，對空間的鎖定。

轉譯四步驟，台灣首起行動網絡者攻擊事件

第三階段招募（Enrolment）行動網絡開始「各就各位」：警政系統：被動成為延遲反應節點，制度流程：被測試其串案與速度。媒體注意力：被其他議題吸走，形成「快速消音」。社會認知：缺乏「網絡型街頭恐攻」的既有框架。

第四階段動員（Mobilisation）即使人被制止，恐攻效果已成立：多點破壞，是為了造成城市不安全感，就像電影《蝙蝠俠 黑暗時刻》，蝙蝠俠能夠對付個人，但難以個人對付社會混亂，張文只有一個人，相信他也參考了其他恐攻模式，也想效仿恐怖組織能在多點「同步攻擊」，但他只有一個人，他到底怎麼設計「撤離計畫」、有沒有「撤離計畫」是個謎。

可以確定的是，台灣社會面臨的威脅反應，已經從鄭捷單點式，必須升格到張文的行動者網絡模式，反應系統需進化，才能面對下次的潛在威脅。

(原始連結)





更多信傳媒報導

鄭文燦律師團認為檢方再爆偵訊爭議 檢調疑用檳榔利誘後火速關閉錄影 林楚茵籲法務部徹查

防範隨機攻擊事件 縣長楊文科指示加強大型場域安全維護

中信房屋宅調查：展望2026年首季 房市看漲比例回升

