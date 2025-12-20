張文攻擊「有HIV感染者」 衛福部親上火線...列投藥對象

衛福部長石崇良20日召開記者會。（圖／TVBS）

台北車站、中山商圈19日發生隨機砍人事件，造成多人受傷，其中一名傷者為愛滋病毒（HIV）感染者，引發民眾對於血液接觸可能造成交叉感染的憂慮。衛生福利部於事件後迅速召開記者會說明，針對可能接觸到感染者血液的人進行風險評估與預防性投藥措施。疾病管制署強調，該名感染者長期服藥控制病情穩定，感染風險極低，但仍不能完全排除透過凶器或血液接觸傷口、黏膜的傳染可能性。

事件發生於19日晚間，許多目擊民眾表示，當時人們紛紛往案發地點的反方向逃跑。據了解，嫌犯在北車和中山商圈兩個地點接連犯案，揮舞利刃行刺並劃傷多人。在傷者陸續就醫後，連帶傳出一名受傷民眾是HIV感染者的消息。衛福部長石崇良在20日下午緊急召開的記者會中表示，有民眾對於HIV感染者遭利刃劃傷後，其血液是否會擴大感染表示疑慮，因此相關單位一次進行釋疑。疾管署長羅一鈞說明，這位感染者已經通報並長期服藥控制穩定，但因為血液可能透過凶器或暴露到傷口黏膜的風險，還是不能完全忽略。

針對可能的風險人群，疾管署列出事發當下人在誠品南西店，遭砍傷或有血液碰觸到傷口及黏膜且尚未就醫的對象。羅一鈞表示，如果經過判斷需要進行預防性投藥，會在案發後72小時內完成投藥。石崇良提到，11位傷者中有幾位是屬於嗆傷，也就是呼吸道受傷，這些感染風險幾乎為零。他表示實際投藥的人數較少，為避免傷者被識別出來，不便透露確切數字。

羅一鈞進一步解釋，醫護人員在急救手術等特殊情境下，如被血液噴濺到黏膜時，就會啟動公費投藥專案，現在只是把它擴大到適用這次隨機襲擊事件的受害者。投藥對象需追蹤12周即可排除感染。疾管署再次強調，感染風險極低，民眾不需過度恐慌，也不應對當事人進行肉搜，以避免造成心靈壓力和二次傷害。

