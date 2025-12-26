張文效應北捷乘客奔逃 驚見恐嚇紙條2／1219北捷攻擊案 資深警：三警政單位無線電不相通

北捷發生隨機攻擊事件後，警方加強巡邏。(資料畫面)

12月19日北捷發生砍人事件，造成嚴重傷亡還有社會動盪，不只警方加強巡邏，北捷也持續宣導應變SOP，發生突發時，民眾可以按下車廂內的緊急按鈕千萬不要驚慌必須保持冷靜等警方到場。前資深警察的石明謹也分析事發當下，捷警鐵警還有轄區警方，三個單位無線電是不相通的，立委沈伯洋則是點出，有人受傷時，只有AED也不夠應該要有止血帶。

1219攻擊事件過後，捷運警察總動員重裝巡守，但是北捷隨機殺人案第一個到場的卻不是警方，而是站長，還有捷警，前警員石明謹認為，事發當時橫向溝通不夠及時。

前員警石明謹：「在發生地有三個單位，一個是鐵路警察局，一個是捷運警察隊，還有在地的轄區中正一分局，可是大家知道嗎，這三個單位之間，無線電視是不會連通的，可是你在無線電之外，在打電話之外，是不是有更快的傳遞方法？」石明謹更點出三個單位彼此不具指揮權，可能無法有效因應突發狀況。

最近民眾搭大眾運輸相當恐慌，北捷24號宣布，如果沒有正當理由，搭捷運時不能佩戴防毒面具面罩頭盔等等，容易引發危安疑慮。民眾：「當然防不勝防，不可能每個捷運站都設X光機去照這個東西，所以政府的美意當然還不完整，還可以再加強。」依照北捷應變SOP，乘客按下緊急按鈕之後，就可以跟行控中心對話，北捷同時通報119、110，並啟動廣播，要大家保持冷靜，等待警方到場。

立委沈伯洋也認為，應該增加更多急救裝備，才能在案發第一時間馬上救人。立委沈伯洋：「連我們的消防隊自己，他們的止血帶都是不夠用的，所以當我們政府要來編列這些預算的時候，每次會遇到的困境就是，在野黨會站出來跟你講說，啊你是不是要戰爭了，為什麼要準備止血，常常會這個樣子。」

1219攻擊事件造成多人死傷，從應變機制到硬體設備，都得好好檢視，後續強化應變措施，才能將傷害還有影響降到最低。





