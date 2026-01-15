張文斷聯2年！工程師爸怒飆廢材 母哭：匯錢只為確認兒還活著

社會中心／台北報導

張文生長在一個典型的「嚴父慈母」家庭，父親是高知識分子的工程師，母親則是會計，他們也為兒子犯的錯，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

檢警偵辦張文案，今偵查終結隨著主嫌身亡案件不起訴，但張文成魔之路仍受到外界探討。隨著調查深入，其封閉的內心世界與家庭背景也逐漸曝光。檢察官在案發後五度傳喚張文雙親開庭，拼湊出其成長軌跡。調查發現，張文生長在一個典型的「嚴父慈母」家庭，父親是高知識分子的工程師，母親則是會計；然而，父親恨鐵不成鋼還曾大罵兒子「你就是個廢材」。

據了解，張文與家人已斷聯超過2年，期間無論母親如何傳LINE訊息關心，張文總是「已讀不回」甚至「不讀不回」。愛子心切的母親，為了確認兒子是否還活在這個世界上，竟只能採取最卑微的方式—每季固定匯款3萬元到張文帳戶，只要看到錢被提領或動用，便能稍感寬慰，知道「兒子還在」。

當時工程師父親要求他「至少要當個士官」，認為這樣才算有點成就，但張文卻冷回一句：「我不想負責。」讓父親痛斥兒子：廢材。（圖／翻攝畫面）

檢警追查發現，張文的學業與職涯路始終不符合父親期待。他曾考上高中，卻堅持就讀桃園永平工商餐飲科，期間雖喊實習辛苦，仍在父母要求下勉強取得高職文憑。隨後考取虎尾科技大學，卻在大四時「虎頭蛇尾」，表示不想考研究所只想當兵。

父子倆的決裂導火線發生在兵役問題上。當時工程師父親要求他「至少要當個士官」，認為這樣才算有點成就，但張文卻冷回一句：「我不想負責。」這句話徹底激怒父親，當場痛斥兒子：「你就是個廢材！」這句辱罵似乎在張文心中種下極深的怨恨，導致他後來徹底封閉自我，拒絕與原生家庭溝通，最終走上偏鋒釀成無法挽回的悲劇。

