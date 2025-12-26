張文旅館藏15支汽油彈！網購原料疑還原越戰「燒夷彈」 威力恐致遺體碳化

張文入住旅館中藏15支曾用於越戰的「凝固汽油彈」，液體出現明顯分層。圖／翻攝畫面

北市19日發生無差別攻擊事件，27歲通緝犯張文先後於捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈、持刀砍人，隨即墜樓身亡，該起事件共4死11傷；事發後，專案小組搜索張文入住的一家旅館，發現不僅藏有9把長短刀械，還包括15支曾用於越戰的「凝固汽油彈」。

日前張文於北捷攻擊事件造成社會恐慌，專案小組調查，發現張文平版電腦中雲端資料裡策劃的犯案手法相當縝密，更指出其不輸鄭捷；事發一週，專案小組持續搜索，發現張文先前於北市大同區南京路上投宿的旅館中，竟藏有9把長短刀械，及15支汽油彈。

廣告 廣告

張文投宿旅館小房間宛如小型火藥庫，經調查發現，張文曾向台中一家化工行網購化學原料，疑似用來自製彈藥，而這些汽油彈液體出現明顯分層，底部沉積大量白色物質，研判添加黏稠劑，疑為曾用於越戰的「燒夷彈」（凝固汽油彈）。

張文旅館遺留的汽油彈，疑為曾用於越戰的「燒夷彈」（凝固汽油彈）。圖／翻攝畫面

根據《鏡週刊》報導，燒夷彈殺傷力極為驚人，化學專家指出，混合型汽油彈一旦引爆燃燒，溫度可瞬間飆破上千度，且因添加黏稠劑，燃燒時會形成膠狀火焰，附著於人體皮膚，難以拍打撲滅，甚至導致遺體碳化；另外燒夷彈燃燒時會釋放大量一氧化碳，若在捷運站等密閉空間引爆，受害者除了被燒傷，也可能因吸入濃煙窒息死亡。

除了大量裝備與武器，調查小組發現張文原訂於聖誕節期間入住大同區另一家飯店，疑似籌畫第3波攻擊，而該飯店早在2018年曾發生過箱屍案，巧合引起民眾恐慌。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

整片小白花好壯觀！網急籲「綠癌」必須斬草除根 認識小花蔓澤蘭

男星「車內打點滴」畫面遭算舊帳！ 親曝醫療紀錄意外揭「高劑量陽痿藥」

台灣人多愛「鋼鐵香蕉」？日業者聖誕節前夕驚收1500根大訂單