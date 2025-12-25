張文日常消費靠網購 最常買「這2類開銷」曝光！帳戶餘額只剩39元

張文案發前將裝有汽油彈之行李箱搬至旅社。北市警提供



1219隨機攻擊案造成4死11傷，警方持續追查27歲凶嫌張文的犯案動機與資金來源，試圖釐清其從生活困頓走向極端暴力的過程。隨著金流與生活軌跡逐步曝光，張文長期封閉的生活樣態也逐漸被警方拼湊出來。

警方調查指出，張文自2023年8月自保全公司離職後，即無固定收入，日常生活幾乎完全仰賴母親支援。張母自2023年3月至2025年10月間，陸續匯款金額累計約82萬元，作為張文維持生活的主要來源。儘管如此，張文平時極端存錢，自2024年3月起密集購買刀械、煙霧彈與生存遊戲裝備等犯案工具，甚至曾以4萬8千元向貿易商購買整箱煙霧彈。

金流分析顯示，張文每月最大固定支出為1萬7千元房租，其次則是線上娛樂消費。他長期在知名遊戲平台「Steam」儲值，曾出現單筆高達1萬7千餘元的紀錄；此外，警方也查出他經常瀏覽特定色情網站，並購買充氣玩偶與情趣用品。相較之下，張文吃穿用度則極度簡單，平日多以便利商店果腹，犯案前的最後一餐僅是一瓶25元豆漿。

警方並指出，案件出現一項關鍵金流疑點，12月13日，張文帳戶突然存入一筆3985元現金，這筆款項並非來自長期金援他的母親，來源至今不明。台北市刑警大隊正全力釐清，究竟是臨時打零工所得，或是否另有他人資助，成為目前偵辦重點之一，值得注意的是，張文於12月19日犯案墜樓身亡後，其帳戶餘額僅剩39元。

警方還發現張文極度依賴網路，朋友交際圈幾乎為零，與父母斷聯後，幾乎未再與任何人接觸。他名下曾有2支門號，其中1支於去年10月底已停話；另一支則幾乎僅用於上網連接平板，通聯紀錄多為客服或廣告電話，且曾積欠電信費2000多元，直到帳單寄回家才由母親代為繳清。

監視器畫面也顯示，張文日常外出幾乎固定穿著同一套黑色短袖、黑色短褲與黑色鴨舌帽，與其犯案時多次變裝、刻意混淆警方追查形成強烈對比。

由於張文平時消費多以網購為主，刻意避免與人接觸，近年亦無交往對象或密切友人，使警方在釐清其心理狀態與犯案動機時困難重重。警方呼籲，若民眾知悉張文的犯罪工具來源、交往情形、薪資財務或是否涉及他人資助等相關資訊，請撥打台北市警局檢舉專線02-23817263或110報案專線，協助釐清案情。

