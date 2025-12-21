張文早在試探？網憶11月搭北捷遇「防毒面具」男 萬人炸毛

27歲的張文19日在北車和中山商圈隨機傷人，造成3位民眾死亡，引發社會關注，有網友在社群分享，約1個月前曾在北捷中山站看過一名戴著防毒面具、身穿防彈衣的男子，若那人就是張文，是否意味著他早已以類似裝扮來測試大眾的接受度，貼文引起上萬人討論，有理性網友建議，與其臆測揣想，不如確認時間與地點後通報警方，由警方調閱監視器釐清，對案情調查也較有幫助。

一名網友昨在社群平台Threads分享，這次北捷事件讓他回想起來，11月初曾在捷運中山站看到一名戴著「防毒面具」的男子搭乘捷運，讓他忍不住想，若當時目擊的男子與此次事件有關，是否可能張文早就開始以類似裝束來測試大眾的反應？

貼文吸引上萬人討論，不少網友也留言表示，早在1個多月前就曾在捷運上看過類似打扮的人，懷疑可能與此次案件有關，「在南港展覽館站看過幾次，一樣全身黑，身材高大，戴著防毒面具」、「在10月底中午時段看過同樣戴防毒面具、一身黑、穿防彈背心、手推同款置物推車的男子在北車站」、「我在中山搭車往民權時也有看過」。

對此，有網友提醒，不應捕風捉影，如果懷疑當初目擊的路人可能與此次北捷案件有關，可以通報警方，請他們調閱監視器，或許有助於案情調查。

另有網友指出，戴防毒面具的行為相當「擦邊球」，現代社會對衣著包容度高，看到這種裝扮通常不會多想，只要沒有實際妨礙他人即可。社會基本上仍以互相信任為基礎，但偏偏有人藉此破壞這種信任。

