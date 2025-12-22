張文昔任保全因惡行遭炒…住戶看前保全行兇畫面驚：判若2人

社會中心／綜合報導

張文任保全期間，狂打電玩、戰同事還互告恐嚇。

震驚全台的北捷隨機殺人案，兇嫌張文（27歲）在墜樓身亡後，其生前生活軌跡逐漸浮出檯面。據查，張文在遭軍方汰除後，曾於台中擔任社區保全，卻因沈迷手遊、情緒失控，任職僅2個月便遭辭退。昔日住戶驚覺殺人魔竟是「前保全」，並感嘆其神情與3年前判若2人。

張文因酒駕遭空軍汰除後，曾於2022年轉往台中市北屯區進化路一處社區擔任保全。該社區住戶回憶，張文值勤時態度極度散漫，一到班便低頭猛滑手機，鮮少與人交談，個性十分孤僻。

不僅如此，張文在任職期間情緒控管不佳，曾因「送龍眼」等瑣事與住戶起爭執，更因交接班問題與同事在社區大廳爆發激烈衝突，多次驚動警方到場，最終因表現不佳，任職不到2個月即遭開除。

在北捷案發後，警方聯繫社區了解情況，住戶對比新聞畫面，才驚覺當年的保全竟犯下重罪，並感嘆張文現在的神情與當初判若2人，充滿戾氣。

此外，根據警方深入調查，張文自2023年6月至2024年6月曾短暫任職保全，月薪約4萬元。然而，自去年6月離職後，張文長達一年多處於失業狀態，期間僅靠母親不定期匯款接濟。

令人質疑的是，張文在長期無業的情況下，不僅能負擔台北市區的租屋費用，更時常出入旅館、享用大餐。最關鍵的是，他在犯案前購買的大量煙霧彈、高檔刀具及戰術裝備價值不菲，顯然非一般無業人士所能負擔。檢警目前正擴大釐清張文的帳戶金流，確認背後是否另有資金來源或特定動機。

