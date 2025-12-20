張文昔就讀餐飲科成績佳 高中同學憶：熱心、孤僻

張文跟高中同學熱血相約，一起到福隆看沙雕。（圖／東森新聞）





此次冷血傷及無辜的張文，高中時就讀餐飲科，雖然內向安靜，但是只要同學需要幫忙，就會熱心助人，而且成績優異，不只平均分數超過85分，還獲得無數次的嘉獎及小功。不過畢業後，張文不只沒回過母校，也跟同學們不再聯絡，像是人間蒸發了一樣，再聽到消息，卻成了殺人犯，也讓同學相當詫異。

跟高中同學熱血相約，一起到福隆看沙雕，站在C位的就是這次冷血揮刀傷害無辜民眾的張文。看著以前的照片，高中同學萬萬沒想到，曾經那個內向害羞的張文竟然成為殺人犯，完全不敢置信。

張文高中同學郭先生：「一整晚下來，到早上才確定，就是有記者來跟我講我才知道，喔這個人就是張文，這個人就是我以前高中同學。其實他平常還蠻透明的，也沒有什麼特別的，就是特別的舉動那些，其實他平時人還算不錯啦，比較安靜孤僻這樣子。」

印象中的張文雖然安靜，不過人很好，但畢業後卻像人間蒸發般聯繫不上。張文高中同學郭先生：「他人其實還蠻熱心的，可能多多少少有些小事情，都會幫一下之類的，其實那時候還滿正常的，就是真的都乖乖的這樣子。」

穿著廚師服，無神看著鏡頭，10年前坐在教室裡拍下照片。張文就讀桃園楊梅某綜合高中的餐飲科，102年入學，成績表現良好，平均分數超過85分，還獲得25次嘉獎、4次小功，出缺席正常，也沒有曠課記錄，同學間相處和睦，只是畢業後沒有再回過母校。

張文成績優異，師生評價不錯，校長聽到消息也很意外，轉眼近10年的時間，那個曾經在班上熱心助人，還跟一群同學出遊的好好先生，什麼原因讓他選擇不再聯絡同學們，還策劃這起無差別攻擊，讓民眾們惶恐逃生。

