「張文是我兄弟」又來了！揚言捷運車廂放炸彈引爆 中捷警全面戒備

記者潘靚緯／台中報導

有不肖份子在社群平台揚言下午在捷運車廂放置炸彈，中捷與台中警方全面戒備。(圖／翻攝畫面)

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，網路出現多則「張文是我兄弟」的貼文，揚言要犯下多攻擊案，昨（21）日社群平台Threads有一則貼文聲稱在捷運車廂放置炸彈，今(22)日下午「1:30分準時引爆」，雖未指明地點，台中市警局不敢大意，會同中捷公司加強警戒，並以金屬探測器針對列車、車站全面安檢。

警方升高維安規格，包括不間斷站體月臺警戒守望與隨車車廂巡視。(圖／翻攝畫面)

隨機砍人事件發生後，網路出現多則威脅攻擊的貼文，有嫌犯在Threads上發表一則恐嚇預告貼文，「張文是我兄弟，你們等著，我們是一個組織，已經在捷運車廂都放置好炸彈了，明天下午1:30分準時引爆！」，經查網路IP來自柬埔寨，雖然未清楚指明哪一條捷運或地點，但台中市警局捷運警察隊及台中捷運公司不敢大意、全面戒備。

廣告 廣告

台中捷警隊表示，已提升維安預防性勤務，包括不間斷「站體月臺警戒」守望與「隨車車廂巡視」，中捷公司站務、保全亦加密巡檢頻率。

另根據本隊「處理捷運恐嚇郵件或爆裂物作業程序」，已通報捷運公司及110系統沿線分局巡邏加強警戒；針對中捷列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等共同場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查；同時通報中捷站務、保全、清潔人員共同加強列車及車站檢查。

捷警隊結合轄區警力移動式巡查，另中捷公司站務、行控中心加強監看CCTV月臺、列車有無可疑狀況。警方呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時提高警覺，如遇異常狀況，請立即以110通報警方，並配合現場人員指引疏散，共同維護公共安全。

更多三立新聞網報導

45歲女走路會喘！以為3高竟是「心房中膈缺損」 醫：嚴重恐需心肺移植

2歲女童好奇手指戳椅洞「卡住」爆哭 119連人帶椅送醫鋸開助脫困

「冬至＋天赦日」80年一遇！逾千人湧北斗奠安宮 把握「最強運日」求財

九州洗錢案再開庭！傳喚總裁陳政谷、徐培菁、林明佐 35人出庭大陣仗

