南部中心／蘇晟維、呂彥頡 高雄報導

台北車站攻擊事件後，在社群平台上，竟然也有網友留言，聲稱兇嫌張文是自己兄弟，更點名下一個是在高雄車站，也讓高雄警方全面戒備，不但出動超過200人，在主要交通節點巡邏，刑大也迅速掌握6個疑似發文IP，逐一確認，要揪出幕後貼文的人。

「張文是我兄弟」 網友PO文恐嚇高雄車站稱接力恐攻

高雄出動逾200警，在重要交通節點維持安全。（圖／民視新聞）

高雄市長陳其邁一早就趕到高雄車站，要求員警要強力排除所有可能，陳其邁向特勤員警表示，「務必使用優勢的警力全力排除，我想在這裡，這個是命令也是拜託。」

「張文是我兄弟」 網友PO文恐嚇高雄車站稱接力恐攻

高雄市長陳其邁20日早，赴高雄車站視察維安。（圖／民視新聞）

就看到出動特勤中隊，身穿防彈背心，手持長槍、盾牌，在每個車站的出入口加強警戒，台北車站攻擊事件後，高雄也拉高警戒，因為有人在社群網站上留言，用匿名新創帳號，聲稱張文是他的兄弟，還說會接續他未完成的任務，聲稱下一個地點在高雄，更嗆聲不是在開玩笑，12月25日會有更大的事件等著你們。

「張文是我兄弟」 網友PO文恐嚇高雄車站稱接力恐攻

匿名網友在攻擊事件後留言恐嚇，下一個地點是高雄車站。（圖／民視新聞）

對此高雄市長陳其邁指出，「我們已經掌握他的IP，那也跟警政署，跟相關的這個國安單位密集的聯繫，有6個但1個排除，現在有5個帳號在全力地追查。」警方連夜展開調查，掌握了6個疑似IP，其中1個是在高雄，詢問過後已經排除，但剩下5個，有3個都在北部、另外2個在境外，也都要逐一確認，要避免造成民眾恐慌。

「張文是我兄弟」 網友PO文恐嚇高雄車站稱接力恐攻

高雄車站主要出入口，均有員警持長槍戒備。（圖／民視新聞）

車站旅客就說，「你隨時要注意周遭，莫名的人士靠近你。」，也有旅客分享自己的防身方法，「帶一個比較大的包包，然後裡面放比較多東西，然後如果遇到比較奇怪的人，然後要攻擊的話，可能就用包包甩他。」，但還是又旅客覺得可怕：「讓我覺得真的滿可怕的，因為一般不會發生這種狀況，像我們一般民眾看到這種，然後好像又有預告說，要在高雄車站要犯案還什麼的，大家一定就會比較緊張。」

「張文是我兄弟」 網友PO文恐嚇高雄車站稱接力恐攻

高雄出動逾200警，在重要交通節點維持安全。（圖／民視新聞）

有民眾把雨傘隨身帶著，就是要防止緊急時刻，可以派上用場，也有不少民眾，家人都提醒避免出入公眾場所，就怕攻擊事件真的引起模仿效應。

