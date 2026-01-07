「張文是我兄弟」！42歲男子遭起訴 檢方建請從重量刑

即時中心／林韋慈報導

42歲張姓男子於去（2025）年12月20日，在社群軟體「Threads」發文，聲稱北捷事件主角「張文是我兄弟」，並稱其為一個組織，將在高雄車站繼續犯下更大事件。今（7）日，台中地檢署指出，張男的言論已涉刑法恐嚇公眾等罪嫌，並於5日依法提起公訴。

據調查，張男曾在Threads貼文表示，「張文是我的兄弟。我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去」，並稱下一個地點是高雄車站，呼籲眾人「敬請期待」，還發布「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤。12月25日會有更大的事件等著你們」，並聲稱要「重整社會病態」。

檢方獲報後，依台灣高檢指示，啟動即時應變機制，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察官指揮新北市警察局三峽分局，依法對張男拘提到案，並向台中地方法院聲請羈押獲准。

台中地檢署指出，於114年12月20日及22日陸續接獲情資，指出特定帳號在社群平台Threads及LINE群組張貼涉及大規模隨機殺人、槍擊特定對象及造成重大死傷的恐嚇言論。經偵辦，包含日前發表恐嚇言論的台中黃姓女警在內，認定2人恐嚇公眾言論具體明確，已於前天依恐嚇公眾等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

