張文是校友！虎尾科大證實「109學年度畢業」 曝他在校期間表現

張文於19日傍晚犯下隨機殺人案，導致4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生重大隨機殺人事件，27歲凶嫌張文持刀攻擊路人，遭圍捕後在誠品南西店墜樓身亡，造成4人死亡、11人受傷。據傳，張文為國立虎尾科技大學的校友。對此，虎科大今天（21日）證實，張文確實為該校109學年度畢業校友，對於此次事件的發生，校方表達深切的傷痛與遺憾。

虎尾科技大學今天表示，經校方查證，張文為該校109學年度畢業校友。校方指出，學務與教務單位已全面檢視其在學期間的相關紀錄，結果顯示，張文在校修業期間，不論學業成績或操行表現皆屬正常，並無學習落後或品行偏差情形，輔導單位資料中亦未發現任何異常輔導紀錄，顯示其在校期間於學業、品行及心理層面均無異狀。

廣告 廣告

校方進一步說明，張文畢業後未再與母校師生保持聯繫，也未返校參與相關活動。對於此次事件的發生，虎尾科大表達深切的傷痛與遺憾，並向所有受害者及其家屬致上誠摯的關懷與慰問。

虎尾科大強調，截至目前為止，相關檢警調查單位尚未與校方聯繫。未來若有任何司法或檢調機關進行調查，校方將全力配合，並以檢調機關對外說明為準。校方也表示，針對本案，將不再另行發表評論。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隨機殺人案引恐慌！ 醫籲應備「格擋工具」：3物合法且正當

中山站遭砍騎士生前緊握手機「最後畫面」曝 網淚：疑想給家人交代

獻花哀悼死者「大露LOGO」挨轟 手搖飲UG發聲道歉了