張文是虎尾科大畢業校友？校方調資料急發聲：查無任何異常

北捷4死兇嫌張文證實為虎科大校友，校方指其在校表現全正常，查無輔導紀錄。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 台北捷運喋血案釀成4死11傷，驚悚場景令不少通勤族至今餘悸猶存，外界急欲探究兇嫌張文為何如此冷血。針對網傳張文畢業於國立虎尾科技大學，校方今(21)日證實確為校友，但調閱檔案卻發現他在校表現「一切正常」，毫無異常輔導紀錄，平凡過往與殘暴現狀形成強烈對比。

虎科大進一步調閱檔案發現，張文確實是109學年度資訊工程學系的畢業生。經校方學務與教務單位詳細核對，他在修業期間不僅學業成績過關，操行也沒有任何偏差或落後情形；輔導單位的紀錄更是一片空白，顯示他在就學時心理狀態穩定，並無需要特別輔導的異常紀錄。

19日時張文在台北車站與中山商圈接連投擲煙霧彈並隨機砍人，犯後於百貨公司墜樓身亡。其身分隨後遭起底，發現他曾任空軍志願役，在通訊中隊架設無線電，卻因2022年自導自演酒駕遭軍方汰除，近期更因逃避教召淪為通緝犯，身分轉變極大。

面對校友犯下重刑，虎科大表示深感遺憾與傷痛，並向受害者家屬表達慰問。校方澄清，張文畢業後即斷絕聯繫，未曾參與校友活動或與師生互動。目前檢調單位尚未接觸學校，未來若有調查需求，將完全配合並以檢方說法為準，校方不再單獨對外評論。

