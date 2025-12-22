社會中心／綜合報導

北捷殺人兇嫌張文，如今被起底，就讀虎尾科大資工系，過去曾發表的大專研究計畫，還拿自己的自拍照當作報告範本，而照片還是張文四年前的模樣，這份研究報告，也獲得政府補助4萬8000元，虎尾科大也證實，張文確實是畢業校友，在校學業品行皆正常，並無偏差情況。

網紅四叉貓表示「首先你先把這個截圖截起來。」拿來自己的自拍照，作為大專研究計畫報告，北捷殺人兇嫌張文，四年前模樣曝光，表情木訥，一頭短髮外加一副眼鏡，犯案時的身形，似乎圓潤不少。網紅四叉貓表示「人臉辨識點名所以這個照片，應該是他在2021年的照片，也就是四年前，上傳兩張照片，它就比對出這兩個是同一個人。」

張文大學就讀虎尾科大資工系 犯案當下身形相比四年前似乎圓潤不少（圖／民視新聞）

網紅四叉貓比對他高中時的長相，透過電腦軟體分析，確認就是張文本人，進一步從網路資料分析，發現『張文』從高職餐飲科畢業後，考上虎尾科技大學資訊工程系，大專研究計畫為「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」，意外發現他拿自己的照片當報告範例，甚至拿到4萬8000元政府補助，四叉貓更從張文電子信箱發現，不但曾創立FB帳號．同時也有把IG和推特帳號．但似乎都被清空了。網紅四叉貓表示「forrest取名的邏輯就是阿甘正傳，他有沒有可能在大學時期，覺得自己像阿甘一樣。」

張文大專時期研究報告曝光 受政府補助四萬八千元（圖／民視新聞）

攤開張文大專研究計畫報告，透過教室設置的攝像機，將以往繁瑣的點名過程，藉由人臉辨識的功能，把出缺席的紀錄全自動化，從高職餐飲科，考上虎尾科大資工系，讓不少網友詫異，認為聰明用錯地方，甚至對於申請補助，認為他應該非常積極向上，但也有人認為，鏡頭就鏡頭，在圖說標示攝像頭，是不是抖音看太多，而虎尾科大也發聲明，證實張文是畢業校友，學業與操行成績上皆為正常，也未曾有相關異常輔導紀錄，張文大學頭像曝光，資工系畢業的他，雲端是否藏有更多犯案動機，就等檢警抽絲剝繭。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：張文是「虎科大校友」 研究計畫曾獲政府補助4萬8

