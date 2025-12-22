張文曾任台中某社區保全 上班「愛打電動」與同事不合

犯下隨機殺人案的嫌犯，27歲張文2023年曾在台中的社區擔任保全。（示意圖／東森新聞）





犯下隨機殺人案的嫌犯，27歲張文2023年曾在台中的社區擔任保全，知情的住戶就說，他上班時間常常玩手機打電動，工作態度不佳，和同事相處不融洽，甚至因為沒有收到龍眼，和白班同事討錢反被提告，雖然最終撤訴，不過張文也結束了3個月的保全生活。對此保全公司表示，當下張文來應聘是有良民證，並且通過警局的安全查核，雙方有簽約，並非外界所說的現金班，犯下殺人案件，他們也非常訝異。

犯下隨機殺人案件，釀4死11傷的嫌犯張文，2022年曾在台中從事保全工作。住戶就透露，他任職期間工作狀況多。

廣告 廣告

知情住戶：「因為他來上班就是一直打電動，就是不跟人家接觸，但是他還是會上他的班，就是該做的事他還是會做。」

張文在2023年到台中的一處社區擔任夜班保全，上班期間會帶著自己的電腦打遊戲，不和住戶溝通，和同事相處不融洽，甚至吵到提告。

知情住戶：「張文沒拿到，他就跟白天班說你要給我錢，吵架很大聲，然後白天班去控告他說恐嚇還是什麼，可是他最後撤訴了。」

其實這社區大樓住戶，因為體諒保全辛勞，時常會送點心水果請他們吃。當時住戶送了龍眼讓他們平分，但張文沒領到向白班保全討錢，兩人因此爆發口角爭執，一度報警提告，結束3個月的保全生活。沒想到社區住戶再次聽聞張文的消息，會是犯下隨機殺人案件，都不敢相信。

知情住戶：「他那時候跟現在完全長得不一樣，他那時候就是瘦瘦高高，一個剛畢業的小朋友。」

據了解，張文被空軍汰除後，有將近一年沒有收入，2023年4月25日，張文帶著良民證到台中的保全公司應聘，月薪3萬多加上津貼，一個月收入可達4萬5。保全公司也說，聘用他的過程合法合規。

保全公司黃副總：「那時候他有良民證，所以基本上沒有問題，112年4月28日我們有重新送給警察局，做安全查核也是合格。」

保全法有規定，應聘人要有良民證，同時接受安全調查，確認他沒有前科，張文就是兩樣都通過才能擔任保全，而副總也強調雙方有簽約，並不是現金班。

保全公司黃副總vs.記者：「基本上我們都是屬於簽約制，不是所謂的現金班，（他有去其他地方駐點嗎），沒有。」

回顧張文的任職紀錄，依法取得良民證，通過安全查核，但他還是犯下震驚社會的隨機殺人案件。究竟是什麼原因讓他起了殺心，檢警將持續抽絲剝繭釐清。

更多東森新聞報導

獨家／1219張文攻擊中山站 竟有男子趁亂偷拍女乘客

獨家／張文在眼前揮刀！ 目擊者「周先生」止步 余家昶救一命

新／揚言要炸小港機場！他稱「張文、鄭捷都我的人」遭拘提

