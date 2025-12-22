張文曾任台中社區保全 住戶：工作態度差

27歲張文犯下北車、中山隨機攻擊案，身分也遭起底，4年前是空軍志願役士兵卻因酒駕被汰除，退伍後他短暫在保全公司工作，曾任職在台中社區當保全，卻被指控工作態度不佳，跟交接班同事發生衝突，做不到兩個月就離開。

張文退伍後於2023年6月至2024年6月間在一間保全公司工作，但僅短短一年就離職。警方調查發現，他曾在台中一處社區擔任保全。社區住戶表示，張文好像剛退伍就來到社區工作，但與鄰居有一些衝突，甚至因為龍眼與早班晚班保全起爭執，最後做不到兩個月就離開了。

住戶進一步透露，張文工作態度極差，上班時總是打電動玩手機，不與其他人交流。更嚴重的是，他還曾與其他保全發生爭執，導致警方介入處理。一位住戶回憶，張文現在的長相與當時在社區工作時有很大差異，幾乎認不出來。張文在保全工作期間，月薪約為39000元，加上加班費與津貼，收入可超過4萬元。然而，他卻突然離職，且在犯案前長達一年多的時間裡，沒有任何薪資申報紀錄，僅靠母親偶爾給予的零用錢維生。

調查顯示，張文的家庭背景其實不錯，父親是工程師，母親則是工廠會計。然而，他與家人關係疏離，超過2年未與父母聯繫，甚至與住在高雄的哥哥已經5年不曾見面。目前警方正在掌握金流，逐一拼湊案件細節，但仍有許多疑點有待釐清。

