張文曾任空軍 同袍爆「擺爛刻意酒駕」遭汰除

從張文犯案前的監視器就能發現他的打扮和武器都充滿軍事色彩，原來他曾是當過空軍志願役，負責無線電架設工作，但同梯弟兄卻透露張文軍中人緣不太好，甚至常鬧事，也曾自己上過退伍報告，因此他懷疑張文為了被汰除，刻意布局酒駕被逮。

張文身穿軍綠色雨衣、手抱武器從租屋處離開。

監視器拍下在北車殺人前20分鐘，張文身穿軍綠色雨衣從租屋處離開，當時他手抱著一台推車，輕拿輕放十分謹慎，原來裡面全裝著他的攻擊武器，汽油彈和煙霧彈。

張文提著武器混入人群。

明明沒下雨卻詭異穿著連身軍綠色雨衣，張文就這樣提著武器混入人群，進到捷運站進行恐怖攻擊，而從他的打扮到武器都有軍武色彩，原來。

記者王怡淇、戴偉臣：「張文犯下恐怖殺人案，他被起底曾當過空軍志願役，當年他曾在松指部服役，擔任無線電中隊譯電兵。」

張文遭起底曾當過空軍志願役，在軍中人緣不太好且經常鬧事

根據同梯弟兄透露，張文是空軍二兵退伍，專長則是步槍兵，那半年負責無線電架設工作，但在軍中人緣不太好甚至是頭痛人物，到了隊上半年就不斷鬧事、上退伍報告，又疑似刻意在2022年2月份休假時酒駕外出被逮，因此被要求手寫悔過書，並在3月份時被軍方汰除。

張文對生存遊戲和相關裝備有高度興趣。

從張文臉書不難看出他平時十分神祕，不常發動態，唯一可以看的貼文就是邀請朋友開戰最直白的殺戮殭屍遊戲，而他的父母親也透露其實張文從小就對生存遊戲和相關裝備有高度興趣，過去曾經接觸、也曾研究過相關器材。

曾經從軍的張文成了震驚全台的殺人犯。

沒想到這樣一個軍事迷後來卻因沒申報搬家，沒有收到教召令，7月份時被通緝，也從鄰居口中的乖孩子成了震驚全台的殺人犯，空軍夢碎，張文徹底成了魔。

