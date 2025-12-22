張文曾到台中當保全! 狂打電玩工作擺爛.全社區都怕他

中部中心 ／綜合報導

犯下隨機攻擊的嫌犯張文，根據警方調查，曾在台中北區某社區任職夜班保全，但由於他的工作態度不佳，上班都在打電玩，和同事之間相處也不和睦，更曾因為住戶送龍眼給保全，張文沒拿到，竟然跟同事討錢，雙方爆發爭執，張文擺爛的工作態度，也讓住戶印象深刻。





張文任職夜班保全 但住戶透露張文上班都在打電動。（圖／翻攝畫面）

張文曾任社區夜班保全 但住戶透露張文上班都在打電動。（圖／翻攝畫面）





重回台中這處社區大樓，住戶對張文的印象深刻，上班擺爛都在打電玩，也不跟住戶打招呼，甚至和白天班同事頻傳糾紛，鬧到警察來處理，就連住戶送水果龍眼等瑣碎小事，也讓張文和同事鬧翻，遭住戶投訴，最後離職。如今犯下重大殺人案，社區驚訝議論，原來是他

張文任職夜間保全期間上班狂打電玩 住戶對他印象深刻

張文和社區住戶及同事衝突不斷 住戶對張文印象深刻。（圖／翻攝畫面）





27歲的張文桃園楊梅人，曾任空軍志願役士兵，2022年2月發生酒駕服役事件，隔月就被國軍汰除，接著在2023年5月任職保全，月薪近4萬元，同年8月離職，今年更因為沒參與教召遭到通緝保全公司調出資料表示，張文應徵保全，不但有良民證，還通過警方的安全查核。保全公司也澄清，張文是簽約制，並非現做現領的"現金班"機動保全，因為通過查核才被錄取，但任職期間和住戶及同事，衝突不斷，從頭痛人物變成可怕的殺人犯。





