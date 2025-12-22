張文曾在台中當保全！任職未滿2個月 頻起衝突遭解雇

27歲男子張文犯下台北車站、中山商圈隨機殺人案，釀4死11傷悲劇，其過往職業經歷持續被起底。據悉，張文曾在台中某社區擔任保全，但曾和同事、住戶發生衝突及上班態度不佳，不到2個月就被開除。

外傳張文曾擔任過保全。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文高中曾就讀桃園楊梅區永平工商餐飲科，大學考上雲林虎尾科技大學資訊工程系，畢業後就到空軍擔任通訊兵，但因在軍中屢次鬧事、提退伍報告，加上於休假期間酒駕被捕，遭到軍方汰除，退伍後轉職保全業在台中就職。

媒體報導，張文2022年曾在台中市北區一處社區擔任保全，有住戶回憶起當時，張文性格孤僻鮮少與人互動，且上班還經常玩手遊，遭到住戶投訴態度不佳，之後還曾與輪班同事發生衝突，鬧到進警局，不到2個月的時間就被解雇。

廣告 廣告

住戶還透露，張文的長相與當時差異很大，根本「判若兩人」，從新聞上看到此次事件後，對於他竟犯下如此重案，感到十分訝異與害怕。

延伸閱讀

外傳張文曾在台中當保全 公會揭「現金班」制度漏洞

張文社交圈封閉！ IG、X疑被挖出…全被清空了

網路瘋傳張文來自中共第五縱隊？ 劉世芳：跟國外或境外比較無關