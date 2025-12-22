張文曾在台中當保全 「打電動.槓同事」3個月離職

台中市 / 綜合報導

犯下隨機攻擊事件， 造 成4死11傷的張文，退伍後曾到台中北區一處社區大樓做保全，但住戶回憶，張文工作時和居民互動不多，常常上班玩電動，甚至因為住戶送龍眼給保全，他沒收到，就和其他保全同事發生糾紛，做3個月就離職了。而聘僱張文的保全公司說，張文入職前有提出良民證，送警察局安全查核也合格，面試時沒有異狀，看不出來過了2年後，竟會犯下北捷隨機攻擊案，讓他們都很訝異。

犯下隨機攻擊造成4死11傷的張文，2023年曾在台中從事保全工作，有住戶透露，張文疑似是退伍後到社區擔任保全，工作時不和住戶交流，還常常上班打電動，住戶說：「不和住戶互動，電腦都打一晚上。」不僅如此，還曾和同事發生糾紛一度報警提告，住戶說：「龍眼，他沒吃到。」和同事吵架又被住戶投訴，張文做了3個月的保全，就自己離職。

記者VS.台中市保安支援服務人員職業工會理事長陳福星說：「(像我們就是保安支援服務人員的)，(職業工會裡面，沒有他)，沒有。」正職保全可以自由加入職業工會，但工會查不到張文資料，研判是入職不久又是自由加入。

實際找到聘他的保全公司，公司說，張文在2023年5月1日起擔任正職夜班保全，8月1日離職，他們是正規簽約聘用而非俗稱的part time現金班，保全公司代表說：「他有良民證，送給警察局做安全查核，安全查核也是合格。」

保全公司說，張文應徵保全時沒什麼異樣，但他在工作時，卻被住戶投訴還為了龍眼跟同事吵架，過了2年多，還出現在新聞上，在台北車站犯下4死11傷的重案，過去同事都為此感到相當訝異。

