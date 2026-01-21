張文曾有軍旅經歷 學者：國防部應留意退役、汰除軍人去向

國立中正大學犯罪研究中心今天公布去年度治安滿意度調查，犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲(左起)、中正大學犯罪研究中心主任楊士隆、犯罪防治學系暨研究所教授鄭瑞隆、犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚出席。(記者王冠仁攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕通緝犯張文犯下隨機殺人案件，引起社會震驚，國立中正大學犯罪研究中心在今天公布去年度民眾對警察重點施政作為滿意度研究調查，學者在會中也談論到張文案；有學者認為，鄭捷曾就讀軍校、張文曾擔任職業軍人，國防部應該關注、輔導退役與汰除的官兵，雖然張文這類犯罪是少數個案，但這是值得警惕的現象。

犯罪防治學系暨研究所教授鄭瑞隆指出，軍人負責保家衛國，本來就會接觸到武器使用、殺人策略等練習；他認為，國防部應該注意不論是自願或是被動遭汰除的軍士官兵去向。

廣告 廣告

鄭瑞隆說，過去傳統的退撫，是針對年紀到了退役年齡者來進行輔導，但現在有許多年輕官兵，他們退伍後的去向、身心健康、退伍狀態，應該都要進一步關懷，而不是汰除、離職後就不管了。

鄭瑞隆建議，國防部應該成立一個專門輔導小組，針對少數從軍旅生涯中被汰除者，在社區、家庭、就業職場，幫助他們回到正常社會，這就像是一種「消毒式的輔導措施」，

犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚指出，近期無差別殺人、隨機殺人或是表達式暴力犯罪，包含幾個特點，像是年輕男性年紀30歲以下、社會關係斷裂、工作不穩定、單獨犯案等。張文案是非典型犯罪，也顯現出社會安全網的問題，包含醫療、家庭、衛政等，更需要公私協力來解決這類社會邊緣、孤狼式的犯罪。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立法院今審查彈劾賴清德案 吳思瑤PO空蕩蕩議場：連藍營自己人都不捧場

黃國昌帶走資料不只30秒！ 陳培瑜列時間軸、黃曾到攝影機死角

陳佩琪PO照洩廉政官個資 石明謹揭一問題：比想像還嚴重

新聞360》陳玉珍再稱「福建人」狂挑對立！金門人不忍了開轟

