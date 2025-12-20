張文曾服志願役遭汰除 警：2年多未與親人聯絡

張文父母搭警車抵達北市第二殯儀館，2人戴帽子與口罩手牽著手，進入相驗及解剖中心，面對媒體提問不發一語。

檢察官上午進行相驗，面對兒子涉犯殺人並身亡，2人離開時快步走上車，依舊沉默。

27歲的張文老家在桃園楊梅，根據調查，家中有父母哥哥，警政署指出他在老家的物品極少，也長年未與親人聯絡。

內政部警政署張榮興指出，「了解這個嫌犯跟家裡已經2年多沒有聯絡，嫌犯自幼就對槍件武器就感到興趣。」

位於北車附近的小巷，張文從一月起在此租屋，鄰近小吃店有店員說對他完全沒印象，也有人表示他數次光顧，點過15顆韭菜水餃，但話不多，給人的印象很冷。而他從網路上購買部分犯罪工具，事前計畫與後來行動都吻合。

廣告 廣告

刑事警察大隊大隊長盧俊宏說明，「像台北車站或者是誠品南西店，還有縱火的地點都跟他的計畫是吻合的。」

縝密計畫還包括，要在中山站攻擊，張文選在站旁的千慧旅館提早入住，警方說未查到他有任何有隻字片語，提及要展開攻擊，但從家人口中得知，他因酒駕遭汰除空軍志願役後，似乎就開始自我孤立了。

台北市警察局長李西河表示，「喝酒以後、被辭退以後，後來就跟家人沒有聯絡，所以以前都蠻正常，這個過程當中沒有發現他有任何其他的、言行的這種思想的主張。」

學者認為，空軍志願役遭汰除，以及未更動戶籍地址，導致沒收到教召令遭到通緝，一連串事件很有可能讓張文心生巨大挫折感，又在缺乏心理支持下，選擇採取這樣的極端手段。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授許華孚說：「心理的挫折感還有一些自卑感，我覺得還有很多是，長期社會經驗受挫的這個過程，長期的累積的心理壓力，就犯罪學的學理來看的話就是說，第一個是他的內在的壓力他沒有辦法排解，最後透過這樣的一個孤狼式的反社會人格來做出這樣的，一個展演式的一種犯罪事件。」

監視器所捕捉到張文多半孤身一人，他卻選擇在人潮絡繹不絕的鬧區，隻身涉犯殺人行動，在眾目睽睽之下，奪走他人性命也賠上自己的，為社會留下集體陰影，與民眾對無辜死傷者的哀悼之情。

更多公視新聞網報導

北捷案初判為個人隨機殺人 警：年中就計畫犯案

賴清德出席署務會報 促警政署加強打擊詐騙

海巡志願役洗澡疑遭電擊 倒地不起送醫

