張文曾獲4.8萬補助！「研究計畫主題」流出

▲張文曾以「人臉辨識」為題進行研究，並獲政府4.8萬補助。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

[NOWnews今日新聞] 27歲嫌犯張文在台北犯下隨機攻擊事件，最終造成含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震驚社會。事件發生後，外界開始追查張文的成長背景與過往軌跡，網紅「四叉貓」劉宇深入調查後發現，張文在虎尾科技大學就讀期間，曾以「人臉辨識」為主題撰寫研究計畫，且該研究還獲得政府補助4.8萬元。

四叉貓在臉書發文指出，張文畢業於永平工商餐飲科，之後考取虎尾科技大學資訊工程系，其研究計畫名稱為「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」，內容顯示他曾以自拍照作為人臉辨識的測試範例。

該研究計畫執行期間自2020年7月1日起，至隔年的2月28日止，歷時約8個月完成，經費來源為政府補助，共計4.8萬元。相關資訊曝光後，不少網友感嘆，「餐飲科考上虎尾資工，很猛欸」、「能申請到+完成科技部補助大專生研究計畫應該算是非常積極向上耶⋯」。

除了學歷與研究背景，四叉貓也循線追查張文的社群足跡，他透過張文使用過的電子信箱，找到多個社群平台帳號，推測外界原本流傳的臉書帳號，可能只是張文高職時期用來玩手遊的帳號，而真正與本人關聯較深的帳號，恐怕已經被刪除或處理掉，「看起來已經成了無解之謎」。

此外，四叉貓也發現張文仍留有IG與X（前推特）帳號，其中IG於2019年創立，但貼文內容同樣已被全面清空，社群活動軌跡幾乎消失，留下更多未解疑點。

