張文曾當保全1年「月薪4萬」離職後收入來源成謎 近2年零就醫紀錄

台北捷運台北車站與中山商圈昨（19）晚發生震驚社會的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成包括他本人在內共4人死亡、11人受傷。警方持續深入偵辦，發現他近兩年內沒有就醫紀錄，曾任職某保全公司，金流方面其母偶爾會匯小額金錢給他，警方將繼續清查張文的經濟來源，並釐清犯案動機。

警方持續深入清查張文的背景與經濟來源，發現他近兩年內沒有就醫紀錄，1年半前從保全公司離職後便無任何薪資申報紀錄。（圖／網友@asd891031、@mon_dailyrecords授權提供）

根據《自由時報》報導，北市警方指出，專案小組已向健保單位調閱張文近兩年的就醫紀錄，結果發現他自2023年12月至2025年12月期間，完全沒有任何醫療申報資料，連一般感冒就醫都沒有，更沒有精神疾病求診紀錄。

警方同時查出，張文因酒駕被軍方汰除後，曾於2023年6月至2024年6月間，在某大型保全公司擔任保全員，月薪約3萬9千元，若加上加班與津貼可超過4萬元。不過他僅工作滿一年便主動離職，之後便未再有任何薪資申報紀錄，經濟來源成謎。

在金流部分，警方初步掌握，張文的母親偶爾會匯入小額金錢，目前尚未發現有其他親友或外人資助的跡象。警方已同步與金融機構協調，清查張文是否仍有存款或其他帳戶往來，但因適逢假日，相關作業仍在進行中。

專案小組另也在張文的平板電腦與雲端中，查出大量與2014年捷運殺人案嫌犯鄭捷相關的搜尋紀錄。警方指出，張文自2024年起即開始查閱鄭捷案資訊，今年10月搜尋頻率明顯增加，研判至少在案發前3個月便已萌生犯案念頭，且從其租屋處與入住旅館內起獲大量刀具、汽油彈等武器，顯示他的犯案具高度預謀性。

