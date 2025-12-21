張文曾試裝？網憶「防毒面具男」搭捷運 全場起雞皮疙瘩

27歲張文犯下北捷隨機殺人案，釀成4死11傷慘劇震驚全台，有網友回憶起11月曾在捷運站看過一名身穿防彈背心，戴著防毒面具的男子，不禁猜想該人是否為張文，引起眾多網友討論。

張文在北車 M7、M8出口投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

有網友在社群平台Threads發文表示，看到此次事件後讓他回想起，11月初時在捷運中山站看過同樣戴著「防毒面具」的男子在搭乘捷運紅線，不禁猜想若該人為張文，那他是否早就持續以「同樣裝束」在測試大眾的接受程度、默默觀察民眾反應。

文章曝光後，不少人也回應曾目擊類似情況，「我在中山搭車往民權時也有看過」、「在南港展覽館站也看過幾次」、「我想起來了，我也看到過，天天在那邊上班什麼怪人都有，但是戴著防毒面具的就一個，剛好就是上個月出現的」。

廣告 廣告

有網友回憶起之前曾在中山站看過類似張文的人。（資料圖／台北捷運）

另有網友建議原PO，「你要不要告訴警察這件事，讓他們調監視錄影，幫助案情調查」。原PO回應，要找一下過去消費紀錄，並追溯詳細時間點。

底下網友感嘆，「防毒面具真的是顆擦邊球，現在大家包容度比較高，只要沒有真正妨礙到誰都會想著『算了，他開心就好』，這是很難解決的問題，我們的社會基本上還是希望做到互相信任，偏偏就有人要破壞這樣的信任」、「中山站有很多Coser，如果我在現場⋯⋯第一眼會以為是軍事迷的Cosplay，台灣安逸太久，人都沒警覺心了」。

張文隨機殺人、丟擲煙霧彈，共造成包含自己在內4死11傷的悲劇。警方調查發現，張文犯案前曾大量瀏覽並記錄「北捷鄭捷隨機殺人案」的相關資料，試圖深入研究鄭捷的犯行模式，但並未完全複製。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

張文北捷、中山站商圈瘋狂攻擊案最新！檢方宣布解剖時間

張文砍人逃逸「監視器無畫面」？ 北捷：已派員協助調閱

賴清德讚「憲兵是反恐基石」！喊話藍白「只有一個國家」：對外團結一致