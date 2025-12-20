張文曾謊稱拍燈飾想上百貨頂樓 警：計畫犯罪

台北市 / 綜合報導

張文跑進誠品南西百貨內，還熟門熟路一路逃到頂樓，有員工發文，一般員工不會知道頂樓，而且還有布簾擋住，看來他事先已經場勘過。警政署長張榮興證實，張文曾在18日到誠品詢問，如何到頂樓拍耶誕燈造景，但遭拒絕。而他墜落的地點是回收場，也有員工表示，這平常會堆放大量紙箱，懷疑張文試圖利用紙箱當緩衝，非一心求死。

黑衣男子頭戴帽子，手拿兩把長長利器，他就是張文走上底樓，推開逃生門看起來熟門熟路，相比之下隨後趕到的員警，還需要樓管帶才知道有路。目擊民眾說：「動作快，裡面的人。」

張文衝進百貨公司當下，一片混亂但他卻相當鎮定，直奔頂樓，有百貨公司員工發文，他們是最頂櫃位為在5A樓的夾層，就連員工都沒有上去頂樓過，一般手扶梯也不會到，甚至還被布簾遮路，但張文卻像是走自家廚房一樣，熟知路線還會開逃生門，事前做足功課有備而來。

警政署長張榮興說：「我們知道是一個隨機，隨機有計謀式的，一個襲擊事件，那我們初步先來這個部分是排除恐攻的狀況。」發生隨機攻擊事件，員工走安全梯倉皇逃命，還有人腳軟嚇到跌倒。

目擊民眾說：「小心。」而地上躺著的張文，已經一躍而下一動也不動，照理說這裡是百貨的回收場，外人不會進出，自稱誠品南西的員工發文表示，張文墜樓地點，過去都堆放大量紙箱，但案發前剛好被清掉，而百貨公司四通八達好逃竄，不排除張文刻意場勘，沒想到還是因為少了紙箱的恐怖巧合，最後墜樓身亡。

