張文最大宗消費都在網路上、曾購買充氣玩偶洩慾！足不出戶軌跡少警方調查困難

兇嫌張文犯下連續殺人案，釀成4死慘劇。據了解，張文曾多次搜索鄭捷案殺人細節，研究相當深入，而他平常幾乎足不出戶，消費習慣最大宗在房租、線上遊戲等，更會購入充氣玩偶和情趣用品抒發慾望。

警方清查張文的金流紀錄發現，張文在2024年3月間開始大量密集於網路購物平台上購買刀械、煙霧彈與生存遊戲裝備；平時最大的開銷除固定支出房租外，就是在知名遊戲平台「Steam」上儲值，一次單筆儲值金額就高達1.7萬餘元。

廣告 廣告

另外，張文平時也會瀏覽特定色情網站，並購入充氣玩偶與情趣用品等紓解性慾，遊戲網站、情趣用品幾乎成為張文的主要大筆支出。

警方持續調查張文的朋友交際圈發現，平時消費紀錄多以網購為主，盡量不與人接觸，過程中也避免與店員交談；更是幾乎未有知心友人，近年來也未有交過女友等跡象，他與父母斷聯後更是幾乎未再與任何人接觸，造成警方數度釐清張文動機時遇到重重困難。

警方呼籲民眾，若有知悉張文犯罪工具、交往情形、薪資財務、酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線02-23817263或110報案專線。

媒體報導，根據了解，張文相當仰賴網路功能，其曾多次搜索鄭捷隨機殺人案相關細節，對於鄭捷案件不但瞭若指掌，甚至深入研究到鉅細靡遺，他逐步拆解所有過程，以此擬定自己的犯案計畫書。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

署名「張文兄長」信件出現獻花現場、感謝母將英雄余家昶先生帶來世上：為混亂社會帶來一絲正義、善良

張文父母下跪道歉...連說多次「對不起」：接下來會全力配合司法調查