張文最後享受為680元牛排！四叉貓：不信是對岸死士

隨機殺人犯張文犯案後，跑到誠品南西店墜樓輕生，外界對其動機與可能背後勢力眾說紛紜，有人甚至猜測是否為對岸指使。對此，網紅四叉貓分析張文生前財務狀況與行為模式，提到他赴死前最豪華的享受，竟只是一客680元的牛排，讓他對於「對岸操作」一說抱持懷疑。

網紅四叉貓整理出張文的財產與收支狀況指出，指出張文當兵及擔任保全期間，累積約9萬元積蓄，其母每3個月會匯款3萬元，平均每月約1萬元。張文每月房租1萬7千元，母親資助並不足以支付全部房租，過去兩年共有14筆存款入帳，每筆金額多在數千元至1萬多元不等。帳戶於死亡時僅剩39元，另有現金不到1千元在皮夾裡，且名下僅有一台老舊機車及筆電等較低價值財產。

四叉貓推測，張文生活相對節儉，可能靠資訊相關兼職或販售遊戲虛擬物品維生，他具備資訊工程背景，熟悉人臉辨識程式與數據分析，也喜愛電玩，即便全身裝備、煙霧彈等犯案工具總價值約十萬元，也可能是長期積蓄而來，而非外部資助。

四叉貓進一步分析，如果張文真如部分猜測，是受到外部勢力指使的「死士」，應該會有巨額的金錢供他在最後這段日子去玩樂。但張文在赴死前，最豪華的享受竟只是台北車站二樓美食街一份680元牛排，連最貴的餐點也不敢點，讓四叉貓直言「這傳出去將來誰要當對岸死士啦」。

對此，網友紛紛留言，「謝謝貓貓幫忙闢謠」、「我在猜可能跟最後一份保全工作有關，導致性格扭曲」、「以他的經濟狀況，最後那餐算有點豪華耶」、「並不是所有人都那麼重視吃的，每個人的奢侈定義不同」。

