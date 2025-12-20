張文最後身影曝！5次變裝逃至誠品頂樓 打開插銷畏罪身亡

張文在中山商圈製造騷動後，跑到誠品南西店頂樓後畏罪身亡的監視器曝光。翻攝畫面

北市恐攻事件嫌犯張文最後身影曝光，監視器顯示，昨（19日）18時39分38秒，張文打開誠品南西店頂樓插銷，闖入頂樓平台，警方於18時42分12秒抵達現場，但進入平台後僅發現張文遺留的衣物與裝備，不見人影，隨後對講機傳來墜樓消息，警方確認墜落者正是張文，送醫後仍回天乏術。

警方調查顯示，張文犯案前，經過縝密計畫。昨日15時40分至15時51分間，他在中山區條通一帶接連縱火三處，燒毀車輛與店家財物。完成縱火後，他刻意換裝並更換交通工具，返回租屋處再度變裝，並於傍晚抵達台北車站及南西商圈施放煙霧彈與汽油彈，製造社會恐慌。

警方掌握，張文在旅館內的平板電腦雲端資料顯示，他早已擬定完整犯案計畫，包含時間、地點及行動路線，並與12月19日實際犯案情形完全吻合。整起行動中，他至少換裝五次，多次進出人潮密集區域，明顯意圖混淆視聽、規避查緝。

警方指出，張文曾於12月17日入住中山區旅館，期間多次前往縱火地點勘查，其租屋處16時53分發生火警，也被認為是刻意「調虎離山」，分散警消注意力，專案小組初步排除共犯，並確認張文與家人約2年未聯繫，生活圈封閉，犯案期間未與其他可疑人士接觸。

警方強調，張文的行為已符合無差別攻擊及製造社會恐慌的恐攻特徵，目前持續追查其犯案動機及鎖定人潮密集區的原因，並將釐清完整犯罪過程，以還原事件全貌。

