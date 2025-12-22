張文最後一餐「掏千元鈔票買豆漿」超商呆坐10分鐘...北市警偵查紀錄直指「策劃許久」：勘查地圖＋採買裝備...案發當日於三處縱火且不斷變裝、換交通工具

台北市19日發生隨機襲擊事件，造成包含兇嫌張文在內，共4人死亡。北市警方今(22日)公開調查進度，指出張文在當日下午3時48分開始縱火、實行殺人計畫的第一步，而在這之前，張文於3時27分到中山區一家便利商店買豆漿，並在座位區停留約10分鐘，這瓶豆漿也是張文的「最後一餐」。

針對19日隨機攻擊事件，警方調閱監視器追查，發現張文策劃許久，不但上網查資料、勘查地圖、採買裝備，「且早在17日下午3時45分，就自租屋處獨自一人將物品搬進下榻的旅館」。

警方指出，案發當天，19日下午3時27分許，張文走進中山區一家超商內，當時他身穿米色外套、頭戴鴨舌帽，身上還斜背包包，手中拿著一瓶豆漿走到櫃台，並從零錢包中拿出千元大鈔結帳。

根據監視器畫面，張文買完豆漿後，在超商的座位區停留約10分鐘，雙手交疊放在下巴處，一副若有所思的模樣，還不時看看抬手看看腕上的手錶確認時間，似乎是在醞釀發動計畫的情緒。而桌上的這一杯豆漿，也是張文人生最後一餐。

離開超商後，張文於3時48分於林森北路159巷內縱火燒毀重機；3時51分又在長安東路一段處縱火。警方調閱監視器追查，發現張文4時40分時騎著一輛紅色機車前往公園路租屋處，並於4時53分再度縱火離開。

警方指出，張文為了讓殺人計畫的效益最大化，削減警方、消防救援人力，以及盡可能拖延警方追查時間，張文除了在北市三處分別縱火讓警方疲於奔命外，沿路還不斷變裝、變換交通工具製造斷點，一度換騎Ubike在街道上穿梭，最後身穿雨衣、刻意遮臉躲避攝影機，於4時59分拖著裝滿煙霧彈、汽油瓶的行李箱走進北捷M8出口犯案。

警方調查，張文性格孤僻，回溯至12月初，皆無發現張文在網路上或在現實中有與人互動接觸的痕跡，且他的生活相當簡單，沒有任何電子錢包帳號，也未有虛擬貨幣冷錢包裝置，唯一的金流就是張母關愛兒子的小額接濟金。未料，大部分卻成為張文發動隨機殺人計畫的裝備採買資金，在發動計畫前、人生的最後，也僅僅是到超商簡單地買了一瓶豆漿。

（圖片來源：三立新聞）

