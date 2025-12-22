張文最後一餐！掏千元鈔買豆漿 獨坐超商發呆10分鐘

張文犯案前最後一餐，於超商內買豆漿，還坐在超商內10分鐘沉思。北市警提供



上週五（12／19）震驚全台的台北車站、北捷中山站的隨機殺人事件，27歲的凶嫌張文，被查出至少策畫1年半，分批購買犯罪工具，甚至利用多處縱火企圖擾亂警方。北市警方就查出，張文當天開始縱火犯案前，在超商內吃了最後一餐，他挑了一盒豆漿，且在超商內呆坐10分鐘，不久之後就進行恐怖縝密的犯案。

警方調閱監視器追查發現，案發當天19日下午3時27分許，張文走進中山區一家超商內，當時張文身穿米色外套，頭戴鴨舌帽，身後揹著斜背包。

張文手中拿著一瓶豆漿走到櫃台準備結帳，並且從小零錢包中拿出千元大鈔結帳，結完帳後，張文就走到超商大門旁的座位區坐下。

店內的監視器畫面拍下，張文約坐在超商內10分鐘，除了不時看看手錶確認時間之外，大部分都是看向窗外沉思，然後雙手交疊放在下巴處，似乎在心中確認已經規劃好的殺人計畫。至於超商內的這盒豆漿，也成為張文人生中的最後一餐。

