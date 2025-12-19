張文最新砍殺路線曝！租屋處點火北車砍人 旅館換長刀無差別捅人

張文於北車隨機傷人，至今已釀成3死6傷。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成3死 (含張文在內) 6傷的慘案，隨後跳樓畏罪自殺。據悉，張文於今年1月間於中正區租下一間雅房，19日下午卻先是在租屋處對面點燃火煙，隨即持大量煙霧彈前往台北車站M7出口，持鈍器傷人，釀成1人死亡，隨後步行至捷運中山站，短暫進入誠品南西對面所租下的旅館，約30秒後即持刀向路人無差別攻擊。

據了解，張文早在今年1月就於中正區租下一間雅房，其19日下午先是在雅房點火，將警力分散後，隨即前往捷運台北車站丟擲煙霧彈，57歲的余姓男子見狀，立即上前試圖阻止張文犯案，未料卻反遭張文重擊，緊急送醫後仍不幸不治。

張文在台北車站犯案後，立即徒步沿地下街前往捷運中山站，抵達中山站後，火速進入其於誠品南西對面所租下的旅館，大約30秒進入房間拿走一把長刀，隨即走入人群丟擲煙霧彈，並持長刀朝人群無差別攻擊，最自誠品南西6樓跳樓畏罪輕生。警方也在其租屋處與旅館查獲大量爆裂物品。至於詳細動機原因仍有待進一步調查清。

