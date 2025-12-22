張文有手機有門號卻不用 詭用「平板+eSIM」

警方查出，張文平時不打電話、不使用通訊軟體，且使用的不是一般SIM卡，而是eSIM來上網。（示意圖／東森新聞）





張文隨機殺人案，警方查出，他平時不打電話、不使用通訊軟體，且使用的不是一般SIM卡，而是eSIM來上網。資安專家分析，其實使用eSIM上網只能企圖製造檢警追查斷點，但相關的瀏覽數位足跡，還是會被傳回電信公司，反而成為張文犯案計畫的大破口。

張文不打電話、沒使用通訊軟體，上網全用一種內建在手機主機板上的數位SIM卡，還有租屋處的Wi-Fi熱點。

有一回張文租屋處的Wi-Fi壞掉，他頻頻跟房東聯繫反應，這才曝光，原來他都是靠Wi-Fi和eSIM在和外界維持聯繫。

關鍵就在eSIM申辦過程是否實名，現行申辦如果是到電信門市申辦，得提供雙證件實名驗證，假如是有心人士想製造犯案斷點，就會到網路冒名申購，付了費取得認證碼，也能在手機平板設定使用。

資安專家劉彥伯：「很多的這個eSIM的提供商，事實上在檢核身分的時候，並沒有做太深入的檢查，所以使用者可以刻意去偽冒，他可能是從境外的這個遊客，透過這種方式去延遲，檢警在這個查案過程中的整個流程跟時間。」

不過這回檢警破譯出張文長期研究鄭捷殺人案相關訊息，以及網購煙霧彈等種種網路瀏覽記錄，資安專家分析，張文使用eSIM可能原以為可以隻手遮天。

資安專家劉彥伯：「不過在使用的過程中，事實上可能他忽略掉了一點，你在做相關的這個資料交換，你所有的相關的紀錄，包含你的IMEI、你的相關的裝置指紋等等，事實上還是會記錄到本地的電信端。」

自以為能瞞天過海的縝密計畫，張文卻忽略了網路世界，同樣是凡走過必留下痕跡。

