張文根本沒想墜樓？預訂旅館「聖誕節3天入住」…神秘金流、筆電破譯成關鍵

台北市19日傍晚發生重大隨機殺人事件，現年27歲的張文先是多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈持刀隨機攻擊，造成4死11傷，其中包括張文畏罪墜樓身亡。警方調查發現，張文長期失業、生活全仰賴母親資助，卻從2024年起有資金可以購買刀械、煙霧彈等裝備，案發前帳戶還有異常匯款，又能預訂入住商旅作為基地，異常金流也是調查重點之一。

警方調查發現，張文2025年1月在台北市中正區公園路20巷以月租1.7萬元承租分租雅房，先前曾在台中擔任保全、月薪不到4萬元，但離職後生活就全靠過往存款與母親資助維持。警方初步統計，張文母親自2023年間起就陸續匯款約45萬元至張文帳戶，也在2024年間固定每3個月匯款3、4萬元的資助兒子生活開銷，更在2024年12月30日至2025年1月2日間，連續4天匯款共10萬元至張文的郵局帳戶，3年內共資助張文約82萬元。

警方比對張文雲端資料、瀏覽紀錄與購物清單發現，張文曾化名為「張鋒嚴」，自2024年4月起開始透過網購平台購買戰術手套、防毒面具等裝備，後來又陸續購入盾牌、煤油、工業酒精、煙霧彈、酒精燈與13把長短刀，甚至包含電影《浴血任務》同款長刀，總花費超過10萬元。

另外，警方掌握張文留存於雲端的「作案計畫書」，雖其中並未標明明確犯案日期，但張文明確鎖定「台北捷運台北車站」與「中山商圈」作為其攻擊範圍。張文先是預訂中山捷運站附近的一家旅館住宿，預訂期間為12月25日至27日共3天，但未完成付款，後來改訂距離誠品南西店更近的另一家商旅，另在大同區另一家商旅同樣預定入住3天。

由於張文在正式犯案前曾大量瀏覽附近旅館，警方研判張文在規劃作案路線時，應是從中山商圈為起點，預訂旅館投宿則是作為其行動據點，而且入住時間落在聖誕節期間，警方認為張文可能早已準備「第二基地」，地點與時間安排都讓人細思極恐。

警方調查指出，張文在案發前郵局帳戶餘額早就所剩無幾，也因此10日預訂大同區某商旅時刷卡失敗，但其帳戶13日卻突然存入3985元，而張文也隨即提領5500元現鈔，並於17日至19日連續投宿3晚，將該商旅作為犯案前的「基地」。這筆突如其來的存款來源，目前已是警方全力追查的關鍵金流疑點。

警方19日晚間在張文租屋發現一台被焚毀的華碩ROG電競筆電，雖然筆電螢幕與主機板嚴重毀損，但SSD固態硬碟完好。根據知新聞報導，張該筆電為2023年推出的頂級款Strix SCAR 18（G834），市價約9萬5999元至11萬9999元不等，價格不菲，而張文購買筆電的資金來源也待調查釐清。

值得注意的是，該筆電採Windows 11預設的BitLocker數位加密，需要輸入48字元修復金鑰才能讀取資料，警方雖曾向原廠華碩與微軟求助但都無果。刑事局最終決定採取「暴力破解」方式，逐一測試可能的48字元密碼，希望能解開張文的作案動機與心理狀態。

警方也查出，張文長期與家人斷聯，名下1支門號因欠費停話、1支只能上網，身上未攜帶手機的張文也全靠平板電腦連網，自今年以來幾乎已無任何通聯紀錄，唯一保持聯繫的對象為房東，雙方訊息也只有繳交房租與水電費的匯款截圖，生活極度封閉。警方表示，張文犯案籌畫縝密，金流卻異常單純又充滿疑點，特別是案發前入帳的數千元，以及尚未破解的雲端與筆電資料，都是釐清犯案動機與是否涉及他人的關鍵。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



