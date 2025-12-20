張文桃園老家完成搜索！警方查獲「3個人物品」曝光：與成長背景有關

記者林意筑／台北報導

27歲張文昨（19）日傍晚全副武裝前往台北車站、捷運中山站發動隨機殺人案，先丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終張文跑上百貨墜樓身亡，共造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷。事發後，警方連夜前往張文位於桃園楊梅的老家進行搜索，並透露，張文長期未回家，在其老家內找到與他相關的物品或與案件相關的物品並不多，但仍有發現3件與張文成長背景有關的物品。

張文父母前往警局製作筆錄。（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，昨日下午5時24分許，張文拉著載滿自製汽油彈的拖車走進捷運北車M7出口，邊走邊丟4顆煙霧彈，意圖引燃汽油彈，過程中有名余姓男子熱心上前制止張文，卻遭張文持刀刺殺當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館，疑似稍作休息、重整裝備。

張文在商旅內製作25顆汽油彈，離開時帶著長刀、土製炸彈，上街無差別砍人。（圖／翻攝畫面）

傍晚6時38分許，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊，他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，張文一路往百貨頂樓狂奔，最終於晚間7時42分許畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。包含嫌犯張文在內，共4人死亡，11人受傷，其中有6人仍留院治療中。

警方前往張文位於桃園楊梅的老家進行搜索。（圖／翻攝畫面）

案發後台北市刑大警方連夜偵辦，並前往張文位於桃園楊梅的老家進行搜索，警方經搜索發現與張文成長背景相關的「3件物品」，包含他曾使用過的手機、電腦及私人物品。警方也說明，張文已許久未返家，因此在其老家內屬於他的物品，又與案件有關的物品不多，「僅有3樣物品可能與他成長背景有關，有留下做紀錄。」

