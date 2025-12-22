張文案使「小橘書」再引關注 劉世芳：立委若支持明年再出新版

張文砍人案使「小橘書」再引關注，內政部長劉世芳直言，若是立委支持，明年再出新版。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 捷運台北車站、中山站外發生隨機砍人案件，凶嫌張文與另外3位民眾死亡，多名民眾輕重傷，使得俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》再度掀起關注。國民黨立委張智倫今（22）日質詢內政部長劉世芳時，提出民眾陳情一整疊「小橘書」放在機關裡，質疑沒有落實家戶發放。劉世芳要求查明之外，更提到若立委支持，「小橘書」明年會再出新版。

立法院內政委員會今日變更議程，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

廣告 廣告

張智倫質詢時提到，在小橘書裡面沒有特別強調國內傷人、恐怖攻擊事件。另外，有基層公務員會到辦公室發現有一整疊「小橘書」放在機關裡，更要求基層帶回家保管，切勿丟棄在垃圾桶裡。

張智倫質疑，過去不是家戶一人一本？為什麼現在變一整疊放在機關裡面？劉世芳隨即回應，這要去看鄉鎮市公所是不是沒有負責任放到家戶裡。張智倫再回，這是放在機關裡。劉世芳再度否認，我們沒有放在機關。

張智倫要求內政部去了解，已經要求鄰里長放在家戶，怎麼還會在公務機關。劉世芳指出，請告訴我們哪個縣市，我們立即來追查，這可能還沒發放出去，還是呼籲鄉鎮公所的村里長依規定發放。張智倫也強調，這是陳情的。

劉世芳也喊話，顯然危機意識不夠，希望村里幹事能夠盡力發放，且有一套完整機制。張智倫認為，「小橘書」內容也需要精進，以及公務人員辛苦的警察、消防人員待遇要一起來加油。

劉世芳補充說，尤其是現職的警消人員，希望委員能多多支持，因為剛才委員說的是退休警員，不太有正相關。張智倫回應，不管退休、現役都要加油。劉世芳最後強調，委員如果支持「小橘書」明年會再出新版。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷砍人案證明「小橘書」有用？劉世芳籲：完整翻閱掌握緊急避難資訊

記住真正的英雄余家昶！他喊：別提兇手姓名，這種垃圾根本不配有名字！