張文案前放火燒錢包、證件！ 檢警判「不留退路」確定為自殺

張文隨機攻擊案於今日偵結。（圖／翻攝畫面）

張文於2025年12月19日犯下無差別攻擊事件，總共造成4死（含張文）11傷的慘劇。台北地檢署在經過近1個月的調查以後，於今日（1月15日）偵結此案，由於被告張文已經死亡，依法只能予以不起訴處分。北檢今日下午2時召開記者會，說明張文的犯罪計畫和動機，並證實張文的死因為「自殺」。

張文死因為自殺。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺說，被告張文的死因為墜樓導致多器官損傷出血，死因為自殺。根據法醫的研究報告、監視器畫面來看，被告張文在墜樓以後，頭部與背部遭受重擊，導致右側大腿骨折，左側大腿有外傷，墜樓後呈現仰躺姿勢，且沒有防禦性的傷勢。

廣告 廣告

曾揚嶺解釋，根據鑑識人員的專業分析，發現被告於墜樓處旁的排水溝留下印痕，且和被告所穿的鞋子痕跡相符。此外，張文在墜樓以前，先將身上的眼鏡、手錶、帽子等裝備卸下，將犯案的2把長刀棄置於現場，倘若張文有逃脫意圖，大可變裝後從自另側安全梯逃脫。

針對外界謠傳，張文當時可藉由攀爬、跳落地面紙箱逃脫的可能，曾揚嶺指出，根據3D影像測繪圖判斷，頂樓距地高為22.1419公尺，且其陳屍處距頂樓起墜處熱區於1樓停車場地面的垂直正射影處水平距離達2.5974公尺，已有相當高度、橫向距離，可以排除謠傳所述。

曾揚嶺表示，在破解張文的雲端硬碟後，檢警發現名為「2025年12月」的犯案計畫書，了解到張文在攻擊完中山後，並無下一步的犯案計畫。且警方在張文燒毀的租屋處中，查扣到他的個人證件、錢包等，加上其帳戶中的餘款所剩無幾，顯見其並未預留脫逃後之退路，研判本案非逃脫墜落，而是自殺身亡。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

啦啦隊女神驚爆「愛車被裝定位器」 偷藏車底恐被跟蹤1年

睫毛倒插、跌倒請假通通有！新人入職45天只出勤7天 網：職場蟑螂現身

超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅！ 早餐店老闆：可以不喝但一定要請朋友