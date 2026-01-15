張文案定調！北檢解密張文預謀殺人兩年全紀錄 無共犯、非逃逸失敗輕生

張文於台北車站、中山站一帶犯案後，前往誠品南西店頂樓跳樓身亡，全案共釀4死11傷。（圖／林冠吟攝）

台北地檢署今（15）日下午2時召開記者會，公布2024年12月19日張文隨機殺人案偵辦結果，明確指出張文為單獨策畫並執行犯案，查無任何共犯，亦非逃逸失敗墜樓，而是犯案後自行跳樓輕生。檢方強調，從資金流向、通訊紀錄、行動軌跡、雲端攻擊計畫書與長期準備行為等跡證綜合判斷，本案屬於「孤狼型」長期預謀犯罪。

檢警在張文雲端帳號中發現攻擊計畫書，共編輯61次，顯示縝密預謀行為。（圖／翁靖佑攝）

本案發生於2024年12月19日傍晚5時24分，張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈並投擲煙霧彈，過程中刺死欲阻止的余家昶，隨後前往捷運中山站外再度丟擲煙霧彈，並持刀砍傷8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡，全案共造成4死11傷。

根據《三立新聞網》報導，北檢公布的調查顯示，張文早在2023年8月28日即一次提領帳戶內全部存款62萬6838元，同年12月17日建立「金錢規劃.txt」檔案，研判係為籌措犯案資金所設。其手機紀錄顯示，自2021年10月至2022年3月間，多次搜尋「隨機傷人事件」相關關鍵字，並於2024年1月建立投擲式燃燒瓶文件，4月起陸續購買長、短刀等器具。

2024年6月至12月間，張文居住台中期間，密切關注台中捷運攻擊案及鄭捷相關新聞，其後轉往台北市公園路租屋，並曾在捷運中山站一帶入住旅館，檢方認為，其行動場域已逐步轉移至北市。

自2024年4月起，張文開始系統性整備犯案物品。2025年1月12日、13日匯款4萬8200元購買軍用仿真煙霧彈；另透過露天拍賣、蝦皮購物購入刀具、電動磨刀機、玻璃瓶、白蠟、保麗龍、防毒面具、戰術手套、多功能戰術背心、防風打火機等物，金額共計3萬7563元。其餘資金流向包含房租、押金與長達844天的生活支出，平均每日約445.9元，顯示其資金來源明確，無須他人支應，亦未見組織挹注跡象。

檢警並在其Google雲端發現名為「2025／12」的攻擊計畫書，於2024年10月5日建立，至12月16日間反覆編輯61次，內容包含搜尋「警察局」、「消防局」、「臺北火車站 板南線 平面圖」，下載「捷運台北車站立體導覽圖」，並標示投放煙霧彈與凝固汽油彈的位置，規劃攻擊點位、時序與工具清單；11月間更親自探勘現場路線與人流，最後一次瀏覽時間為12月16日晚間11時56分。

警方調閱近3000筆監視器、行車紀錄器影像，並比對YouBike與悠遊卡紀錄，張文全程皆為獨自行動。其通聯紀錄及Line、Facebook、Discord、Reddit等社群帳號，亦未見與他人就犯案有所互動或聯繫。檢方據此認定，本案自始至終均為張文個人長期籌備、獨立策畫之犯行，並非受任何組織、宗教、境外勢力或共犯指示、教唆或動員。

依據法務部法醫研究所鑑定，張文死因為墜樓造成多處骨折、挫傷與刺傷，引發多重器官損傷出血而亡，死亡方式歸類為輕生；其血液與尿液檢體，均未檢出鴉片、安非他命、安眠藥、大麻、LSD或其他常見毒藥物成分。

CTWANT提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

