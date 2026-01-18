張文案後外界質疑捷警隊執勤不力 實情是近3年沒補人警力大流失

〔記者王冠仁／台北專題報導〕通緝犯張文犯下隨機殺人案，震驚社會，案發後有外界質疑，為何當時台北捷運台北車站站體內，居然連一名捷運警察都沒有？質疑捷警隊執勤不力。捷警隊員說，捷警隊這種「專業單位」，不僅長期被自己人「歧視」，近3年更是沒補人，受理案件逐年增多，光是維持日常勤務運作就很吃力，若無法從源頭解決警力不足的問題，勤務排得再滿再密，只是治標不治本。

據台北市警局統計，捷警隊近3年預算員額，分別是247、234、221人，在職員額分別為232、221、204人，兩者逐年短缺。現行捷警隊要負責北捷5條路線與117個站體的維安工作，負責區域內設置334處巡邏箱，每站每日至少巡簽1次；2021年時，捷警隊受理案件約3千件，去年則成長為6千件。

一名捷警隊幹部表示，2014年發生鄭捷隨機殺人案後，警政高層發現捷警隊人力不足，案發後逐年增加，人力一度「補好補滿」。不過，隨著鄭捷案逐漸平息、淡忘，警界認為捷警隊員的繁忙程度，跟派出所同仁相比根本天差地遠，因此近年來都遇缺不補，人力逐漸流失。

不少警界同仁都視捷警隊為「爽缺」，因為捷警隊主要勤務就是巡邏，若遇案件，地方派出所員警會來支援，再加上北捷還有為數不少的保全，北捷關門後也沒有深夜勤務。此次張文犯案後，就有許多派出所同仁在社群上大罵捷警隊沒人嗎？捷警隊怎麼不自己去站？更有同仁調侃，捷警隊員最辛苦處，就是夏天穿防彈背心巡邏，在沒有空調的站體會滿身大汗。

北市捷警隊說，目前外勤同仁有168人，要負責117個站，實務上不可能每個站都派人從早站到晚，因此只能以交錯編排勤務的方式執勤，若有案件發生，才能讓同仁以最快速度趕到現場。

另名捷警隊同仁說，雙北地區有不少捷運站站體大、分多層樓或與商場相連，就算派專人從早站到晚，也不可能無時無刻顧到站內每個角落。

一名高階警官就指出，警政工作就像一部機器，捷警隊等專業單位則是螺絲，螺絲雖小但不可或缺；捷警隊的工作確實不如派出所繁重，但有其特殊性與必要性。現階段警力不可能短期補足，如何運用有限的警力，讓派出所、捷警隊等單位互相協助支援，達到維持良好治安的目標，更顯重要。

