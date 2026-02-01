張文案後社會安全網怎麼補？ 作家籲支持1連署：台灣缺乏生命教育

張文在台北車站及中山南西商圈犯下隨機殺人案。（圖／翻攝畫面）

台北捷運台北車站及中山商圈2025年12月19日發生張文隨機攻擊事件，釀成4死11傷悲劇。對此，時常評論時事的自由作家「名為變態的神父」直言，這起事件過後，社會安全網的破洞似乎沒有補起來，「因為人們已經遺忘了這件事，捷運照常行駛，新聞沒有再提起，人們不再關注，彷彿那是很久以前的事。」

「名為變態的神父」撰文道，民眾經過捷運站時，還會有一絲絲莫名的恐懼，下意識就會回過頭來，警戒著彼此，某天一名40歲的男子被母親牽著手，因恐慌症發作，用雨傘敲打玻璃，嚇得乘客急忙奔逃，地上散落著珍珠奶茶的珍珠、手機、包包、鞋子等等，「人們恐懼，但不知道為什麼而恐懼。」

「名為變態的神父」指出，除了加害者的名字，民眾無從得知張文犯案的原因，也就不曉得問題在哪裡，因此也不知道如何解決問題，甚至在面對問題時，只剩下莫名的恐慌。

「名為變態的神父」提到，檢警曾解釋，張文犯罪動機是「一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為」，認為他就學、就業並不符合個人及家人的期待之下，對於職場也適應不良，長期缺乏關懷的支持，伴隨著社會的退縮、逃避、孤立，因此產生反社會人格，如套用輔導老師們常說的一句話，便是「滋養於家庭，顯現於學校，崩壞於社會」。

「名為變態的神父」認為，張文的問題是斷絕了與社會的聯繫，將自己孤立起來，他至始至終，都沒有學習到與這個世界的他人對話的方式，而張文更欠缺的是「明白生命的重量」，因此選擇用殺人來強調自己的存在。

「名為變態的神父」表示，我們台灣教育所缺乏的東西是「生命教育」，通常這些是輔導老師的工作，但這些課程其實很少，但輔導老師服務的個案無上限，有些還得去兼課，加上輔導老師的人數少，且教育又不注重這一塊，只要求好好考試、升學、出人頭地，「如果張文求學時，走進去輔導室會怎樣？」、「（如果）有一位老師，可以幫助他理解生命的重量，我想，一切就會很不一樣」。

「名為變態的神父」呼籲，如果要建構一個真正的社會安全網，提升輔導的品質是很重要的，目前在公共政策平台上，有人發起「改善輔導教師工作環境，建立超時加給與輔導職務加給，維護受輔學生輔導品質，建立友善校園環境」的連署，時間僅剩1日，還需要2673個附議。

「名為變態的神父」說明，這次連署很重要的幾條是，「明定輔導工作案量上限，以及增訂超鐘點機制或超時加給制度」以及「增列輔導職務加給」讓輔導老師能好好工作，把工作做好，而這項連署不只是在幫助輔導老師而已，也是在幫助這個社會，避免下一個張文與鄭捷出現。

