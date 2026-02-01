張文案後社會安全網破洞仍未補！作家呼籲支持連署：台灣缺乏生命教育

張文隨機砍人案造成4死11傷震驚社會。 圖：台北捷運公司／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 去年12月19日北捷爆發隨機砍人案，27歲張文釀4死11傷慘劇，至今過去近2個月，作家「名為變態的神父」點出，「北捷事件後，社會安全網的破洞有補起來嗎？我覺得沒有」，更呼籲提升輔導的品質很重要，希望民眾響應連署。

作家「名為變態的神父」發文指出，張文事件過後，社會安全網的破洞似乎沒有補起來，「因為人們已經遺忘了這件事，捷運照常行駛，新聞沒有再提起，人們不再關注，彷彿那是很久以前的事。」

「名為變態的神父」點出張文的問題，在於斷絕與社會的聯繫，將自己孤立起來，至始至終都沒有學習到與這個世界的他人對話的方式，而張文更欠缺的是「明白生命的重量」，因此選擇用殺人來強調自己的存在。

「名為變態的神父」認為台灣教育所缺乏的東西是「生命教育」，通常這些是輔導老師的工作，但這些課程其實很少、輔導老師人數更少，如果要建構一個真正的社會安全網，提升輔導的品質很重要，呼籲民眾響應「改善輔導教師工作環境，建立超時加給與輔導職務加給，維護受輔學生輔導品質，建立友善校園環境」的連署。

「名為變態的神父」說明，這次連署中「明定輔導工作案量上限，以及增訂超鐘點機制或超時加給制度」以及「增列輔導職務加給」讓輔導老師能好好工作，把工作做好，而這項連署不只是在幫助輔導老師而已，也是在幫助這個社會，避免下一個張文與鄭捷出現。

