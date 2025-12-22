社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導

台北車站無差別攻擊事件，來到第四天，同時也是第一個上班日。雖然雙北捷運站，都有加派警巡邏，提升見警率，但有民眾表示，心裡還是毛毛的。週一下午，台北市政府社會局會在中山地下街R7出口，設至"安心關懷小站"，提供心理諮商。

捷運地下街，旅客們拖著大包小包的行李，還有不少通勤族，準備上班上學。台北車站發生無差別攻擊事件後的第四天，同時也是第一個上班日，不少民眾還是心驚驚。民眾：「稍微有一點（怕），但因為後續警方有派一些人力，應該是還好（捷運上）跟平常差不多，會稍微再注意一下。」民眾：「事發過後大概一兩天之類，戒備是最森嚴的比較不會怕，反而是一兩個禮拜之後，大家比較淡忘事情之後，會開始比較小心一點。」不少民眾經過事發地點，都會停下腳步雙手合十致意。雙北捷運站除了每日加派動員320名員警，在重要的轉運站點，有10名以上的警力，在事發的台北車站、中山站，則有兩倍的人力。根據捷運公司統計，截至週一上午八點，約有18萬人次搭乘，跟上週同時段的運量相比，沒有明顯差異。

廣告 廣告

張文案後首上班日！ 見警率增 北市設「安心關懷小站」

台北市政府設立安心關懷小站，提供民眾心理輔導。（圖／民視新聞）

台北捷運公司站務處副處長蔡建興：「目前捷運車站除了有，警察加派人力進駐以外，目前我們保全及車站人員，特別來加強車站的月台跟大廳，密集的巡察特別是重點車站。」除了提升見警率，週一下午開始，台北市政府社會局，也在中山地下街R7出口，設立"安心關懷小站"，提供民眾心理諮商輔導。北市臨床心理師公會副理事長呂宜峰：「有目擊到或者是從各個媒體上面，看到這個影像跟畫面，我想（有）這個很震驚的感覺，都是很自然而且正常的，比如說你工作上面越來越不敢出門，或者你在生活上面你會發現，你越來越沒有力氣沒有力量的話，或許可以尋求專業的協助。」

張文案後首上班日！ 見警率增 北市設「安心關懷小站」

台北市政府設立安心關懷小站，提供民眾心理輔導。（圖／民視新聞）

安心關懷小站，從每天下午1點到晚上八點，一直到明年元旦為止，要陪伴在這起事件當中，受到創傷的民眾，一起度過難關。

原文出處：張文案後首上班日！ 見警率增 北市設「安心關懷小站」

更多民視新聞報導

北捷收炸彈預告「下午1點半引爆」共構車站全戒備！IP竟來自這國

新北蘆洲男子在捷運站外大喊「我有槍」奪警棍被捕

張文獲讚成績好！王浩宇自爆「不支持廢死」全說了

