張文案後首場大型活動「台北馬拉松」 蔣萬安：出動693警力加強維安

今（21）日為2025台北馬拉松正式賽事日，這也是12/19發生不幸重大無差別攻擊事件後，台北市首場大型活動。台北市長蔣萬安表示，市府維安「絕不能掉以輕心」。蔣萬安指出，警察局這次特別增派警力，較以往「增加一倍」，總計增加341名警力，共出動693人，並要求同仁在配置、配備上「裝備齊全」，除確保賽事與市民安全外，也希望產生嚇阻效果。

台北市警察局長李西河補充，本次除在市府廣場及沿途配置警力外，沿線也在22個路口安排重點警力，並以機車巡邏加強安全維護與勤務規劃。李西河表示，此次由11個分局沿途分工，並結合刑大、保大等單位共同合作規劃，其中刑大也投入特殊警力與特勤中隊支援。

蔣萬安指出，馬拉松賽事全程數小時，直到賽事結束、頒獎都必須維持警戒，他要求同仁全神貫注、絕不鬆懈；若有突發狀況發生，須即刻危機處理、緊急應變並通報，並強調「安全最優先」，首要考量是民眾安全，其次才是賽事相關事宜。蔣萬安也要求各單位彼此支援、通力合作，他說，這就是他多次強調的「寧可撈破戒、不要三不管」，若有任何狀況都要即刻通報，將衝擊與傷害降到最低。



蔣萬安也提到，本次賽事有眾多國際選手參與，市府將依賽事需求做好聯繫通報等作業，並表示12/19事件後的這次維安部署等同訂定新的標準，未來台北市各項大型活動，包括跨年等活動，將以同等規格辦理；他也請同仁全面思考可能出現的恐嚇或爆裂物留言等情境，強化通報與應變作為，確保參賽選手與市民朋友安全。

責任編輯／周瑾逸

