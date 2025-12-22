張文案悲劇被罵蹭版面 UG悼念翻車！同時爆美國關店 股價狂瀉跌破90元

財經中心／李宜樺報導

聯發國際股價週一盤中一度重挫逾7%，投資人信心明顯動搖。（圖／翻攝至YAHOO股市）

一場悲劇，卻意外掀起一場品牌風暴。北捷張文孤狼式隨機攻擊事件造成4死重大社會傷痛，沒想到手搖飲品牌 UG Tea 卻因在悼念現場擺放印有自家Logo的飲料與花束，被網友怒轟「蹭版面」「吃人血饅頭」，輿論瞬間炸鍋。即便董事長假日親上火線鞠躬道歉，市場情緒仍全面潰堤，週一開盤，母公司 聯發國際 （同時擁有知名手搖品牌 歇腳亭 ）股價應聲重挫，盤中一度狂跌逾7%，跌破90元整數關卡。

悼念變調 公關災難一夕引爆

爭議畫面在社群平台瘋傳，只見案發地點前，擺放著貼滿UG商標的手搖飲與花束，原意悼念卻被質疑為置入行銷。大量網友湧入留言痛批「連這種場合都要曝光品牌」「完全沒有同理心」，抵制聲浪迅速擴散，門市人潮被拍到明顯降溫，品牌形象重傷。

UG獻花悼念「露出LOGO」道歉了！1舉動再被轟：根本沒誠意（圖／翻攝自臉書UG TEE）

董座鞠躬止血 但市場不買單

為平息怒火，聯發國際董事長鄭凱隆於假日緊急召開記者會，公開致歉並多次鞠躬，坦言決策失當，願為事件負起全部責任。然而，道歉並未成功止血，輿論怒火延燒至資本市場，投資人用腳投票，成為最直接的懲罰。

股價暴跌 信心一夕潰散

22日台股雖受美股激勵走揚，但聯發國際卻獨自走弱，盤中最低下探84.4元，跌幅一度超過7%。市場私下直言，財報再漂亮，也敵不過社會觀感反噬。事實上，聯發國際前三季營收達8.4億元、年增逾66%，EPS 2.71元已賺贏去年全年，但如今第四季前景卻蒙上厚重陰影。

UG母公司，也就是聯發國際董事長鄭凱隆（左）、總經理陳聖中（右）於記者會上90度鞠躬致歉，試圖為UG悼念爭議事止血，但輿論與市場信心仍未平息。（圖／翻攝畫面）

UG母公司，也就是聯發國際董事長鄭凱隆舉辦記者會致歉，試圖為UG悼念爭議事止血，但輿論與市場信心仍未平息。（圖／翻攝畫面）

禍不單行 美國展店也翻車

雪上加霜的是，UG Tea近期進軍美國加州聖蓋博市，高調開幕卻僅營業3天就遭市府勒令停業，《世界日報》報導，UG門口貼出「限制使用」「未審批建築」公告。從社會事件爭議到海外展店觸礁，負面消息接連爆發，也讓投資圈質疑品牌內控與決策判斷是否全面失速。

一場悲劇 三重反噬

張文孤狼式攻擊，奪走4條無辜性命，本已是社會難以承受之痛；UG卻誤踩紅線，被認定消費悲傷，品牌信任瞬間崩塌。從輿論、門市到股價全面失血，這場風暴不只是一則負面新聞，而是一次血淋淋的市場警訊。

