張文案憂"模仿效應" 劉世芳:農曆年前提高見警率
政治中心／綜合報導
上週五北捷發生憾事，警政署長張榮興定調這是有計畫的隨機襲擊，內政部長劉世芳提到耶誕、跨年到農曆年，約有137場大型活動，將提高見警率遏阻模仿犯，至於台北市長蔣萬安稱跨年晚會若出狀況，不排除發送細胞簡訊，劉世芳認為發送要有科學性證據，細節還得討論。
北捷事件後第一個上班日，立院內政委員會安排專案報告，外界關注這算不算恐攻的一種，警政署這樣說。
朝野立委關注北捷隨機襲擊事件，後續的檢討精進作為。（圖／國會頻道）警政署長張榮興：「發現它是按照計畫的一個，隨機襲擊的一個事件，他常去瀏覽，尤其是瀏覽鄭捷的這個狀況，是一個模仿的一個行為，再精進版的隨機襲擊的行為。」
定調為有計畫的隨機襲擊，導致社會人心惶惶，即將登場的跨年活動該如何進行，劉世芳給出答案。
內政部長劉世芳：「從耶誕元旦甚至到農曆年前，所有大型活動預計有137場左右，目前我們動員警力高達17000多，加上民力11000多，提高見警率希望能夠遏阻模仿犯。」
提高見警率之外，怎麼疏散也是問題，特別是台北市長蔣萬安提及，跨年晚會若有狀況，不排除發送"細胞簡訊"。
內政部長劉世芳：「如果有地震或者有颱風，或是有下雨的時候，會有相關的科學性證據，發送細胞簡訊，那細胞簡訊所涵蓋的範圍，在哪裡要非常清楚，所以台北市政府有這樣研議的話，我想我們會跟行政院還有相關機構，來一起研議按照這樣的方式來申請。」
見警率與細胞簡訊，可因應短期再發生，但長期還得靠全民防範意識，日前印製的小橘書有列舉如何自救互救，但藍營立委似乎不以為然。
廣播節目主持人王淺秋vs.立委（國）王鴻薇：「我們不是有那個小橘書那個冊子嗎，我不曉得有什麼幫助，我在節目上有把它拿出來唸過一段了，但唸完可能已經被砍了。」
廣播節目這段發言，網友聽不下去，痛批好像可以什麼都不準備，事情發生時通靈一下什麼都會了，質疑要講話時才翻字典嗎，諷刺不意外，他們的思想就是被打才要買飛彈潛艇，另一位國民黨立委也對內容有些意見。
內政部長劉世芳vs.立委（國）張智倫：「類似恐怖攻擊事件，其實這本書（小橘書）裡面，是沒有太強調裡面的內容，所以本席還是要拜託部長要加強內容，委員如果支持小橘書，我們明年會再出新版。」
朝野立委關注北捷隨機襲擊事件，後續的檢討精進作為。（圖／民視新聞）
不只要再印製，劉世芳也承諾會把國土署出版提到，有關反暴力重大人為維安事件，或恐攻的應對指引放入，讓小橘書內容更完善。
