張文案掀警政黑洞！北車站竟有「一小時空窗」 無線電淪擺飾原因曝

政治中心／程正邦報導

張文案掀警政黑洞！北車站警力因輪班竟有「一小時空窗」。（圖／新台派上線）

台北捷運日前發生的張文隨機殺人案，不僅撕裂了社會的安全感，更在政論節目中被爆出令人瞠目結舌的防護漏洞。三立政論節目《新台派上線》近日針對此案展開深入檢討，來賓紛紛揭露驚人內幕：案發當下的台北車站竟處於「警力真空」狀態，且地面與地下警力的無線電系統因規格不相容，導致緊急時刻竟得靠「打 Line」聯繫，種種荒謬現狀引發社會輿論強烈撻伐。

張文北車犯案的時間，剛是好是5點到6點警力交班空窗期。捷警隊長坦言，因人力不足，只能盡快趕到現場。（圖／新台派上線）

消失的警察：北車精華區下午五點竟「唱空城」

民進黨發言人吳崢在節目中援引台北市警察局的資訊，揭露了一個令人心驚膽顫的勤務漏洞。他指出，台北捷運站的警力佈防竟然存在明顯的「交接空窗期」，下午班次為3點至5點，下一班則是6點至8點，換言之，下午5點到6點這整整1小時內，台北捷運站內是處於「零警力」的真空狀態。

「這簡直是太誇張了！」吳崢憤慨表示，只要有心人士鎖定這個空檔襲擊，捷運站根本就是唱空城計。對此，捷警隊長雖含蓄表示因117個站點僅有約200名員警（外勤僅168人），人力極度吃緊，只能散開編排勤務，但這份「人力有限」的無奈，卻讓每日人流量超過200萬的捷運系統暴露在巨大的安全風險中。

基層員警跟媒體爆料，張文案發生時無線電靜悄悄，根本沒收到訊息。（圖／新台派上線）

科技大笑話：無線電「美歐規不通」 求救竟要打 Line

除了人力短缺，第一線的通訊系統更被爆出「地表最荒謬」的技術隔閡。據《自由時報》報導，基層員警投訴，案發當天北車站周邊的警察無線電竟「一片靜默」，導致鄰近的西門站隊員事後才知發生慘劇。

原因竟出在規格不相容：捷運警察使用的是「歐規系統」，而地面分局警力使用的是「美規系統」，兩者完全無法通話。吳崢痛批，地下與地上的警力宛如活在不同時空，若有緊急支援需求，員警竟得拿出手機「輸名字搜尋 Line」來聯繫，在分秒必爭的砍人現場，這種通訊方式無異於與死神賽跑。

警方坦承，因捷警無線電是歐規，一般警力無線電是美規，系統不同無法溝通。（圖／新台派上線）

董座語出驚人：監視器「沒壞」只是「主機故障」存不了

針對現場監視器缺失的質疑，北捷董事長趙紹廉的解釋更讓現場來賓直呼「智商不夠用」。趙紹廉表示，當天監視器「鏡頭沒壞」，如果是派人當下盯著看是有畫面的，但因為負責儲存的 7 台主機硬碟故障，導致影像存不起來，因此「無法回溯」畫面。

此番言論更被主持人李正皓怒斥「垃圾話」，質疑身為專業經理人，竟用文字遊戲掩蓋設備維護不當的事實。監視器若無法提供回溯錄影，對於事後採證與偵辦根本毫無功能，這種「鏡頭好、硬碟壞」的說法，根本是推卸責任。

北捷董事長澄清，監視器沒有壞掉，只是磁區受損無法還原，李正皓怒譙「幹話」。（圖／新台派上線）

新北捷警明年才上線：預算剛編完「人數恐縮水」

國民黨新北市議員林金結則在節目中透露，新北市目前的捷運警察體系尚在「篳路藍縷」階段。過去新北境內的捷運線多委託北市營運，直到今年才收回環狀線經營權，新北市議會本會期才通過警察組織自治條例，編列了 240 名捷警預算，但預計明年才能正式編隊。

林金結憂心地詢問新北警局長方仰寧「240人夠嗎？」，他指出若以現有車站數計算，每站配置 2 人都不夠，人力缺口至少要倍增才足以應付。他呼籲內政部警政署應正視捷警人力嚴重不足的現況，趁此機會全面調整警力配置，別讓捷運站成為治安的孤島。

張文案暴露捷運警力不足的漏洞，市議員林金結要求新北市環狀線警力要是北市的兩倍。（圖／新台派上線）

